A hagymát ne tedd az alma mellé! Így kell tárolni

A hagyma etilént áraszt magából, ami gyorsítja az alma és a burgonya romlását, így ezeket nem szabad egy helyen tárolni. A hagymának sötét és hűvös hely kell, úgy sokáig megmarad. Legyen szellős is, régen erre a harisnya-technikát használták: harisnyába tették a hagymát, csomót kötöttek rá, s jöhetett bele az újabb hagyma, írja az agorinform.hu, ahol további tippeket, részletes információkat adnak, hogy ne romoljon meg, és ne kelljen kidobni ezt az alapélelmiszert.