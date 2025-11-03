november 3., hétfő

A hagymát ne tedd az alma mellé! Így kell tárolni

A hagyma etilént áraszt magából, ami gyorsítja az alma és a burgonya romlását, így ezeket nem szabad egy helyen tárolni.

Zaol.hu
A hagyma tárolására oda kell figyelni.

Fotó: Pezzetta Umberto

A hagyma etilént áraszt magából, ami gyorsítja az alma és a burgonya romlását, így ezeket nem szabad egy helyen tárolni. A hagymának sötét és hűvös hely kell, úgy sokáig megmarad. Legyen szellős is, régen erre a harisnya-technikát használták: harisnyába tették a hagymát, csomót kötöttek rá, s jöhetett bele az újabb hagyma, írja az agorinform.hu, ahol további tippeket, részletes információkat adnak, hogy ne romoljon meg, és ne kelljen kidobni ezt az alapélelmiszert.

 

