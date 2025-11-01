Miénk itt a tér
Szenzációs fotókon a régi Zalaegerszeg! Felismered, mi látható a megdöbbentő képeken? (galéria)
Játékra hívjuk a zaol.hu olvasóit. A Zalai Hírlap archívumából válogattunk zalaegerszegi városképeket az elmúlt évtizedekből.
Képgalériánkban információ nélkül, csak számokkal jelöljük a régi Zalaegerszegről készült fotókat. Vajon olvasóink ráismernek, tudják, hogy körülbelül mikor és hol készülhettek a felvételek?
A város, ahol élünk – ZalaegerszegFotók: ZH Archívum
Ha mégsem sikerül a beazonosítás, és kíváncsiak rá, akkor itt a segítség:
- 01 – Lebontottak egy öreg házat a Kosztolányi és a Berzsenyi utca sarkán, 1981. júniusa, Kiss Ferenc fotója
- 02 – 1972 júniusában megkezdődött a Kossuth utcai elöregedett lakóházak bontása, Kiss Ferenc felvétele
- 03 – A buszpályaudvar látképe 1979 decemberében
- 04 – Új zöldséges bolt nyílt 1977 január elején a Kossuth utcán
- 05 – Dózsa liget (Béke liget) látképe Kiss Ferenc fotóján 1971 júliusában
- 06 – Épül a felüljáró 1976 januárjában
- 07 – Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskola épülete 1973 márciusában
- 08 – Butik a Baross ligetben 2007 októberében
- 09 – A Dísz tér 1982 augusztusában
- 10 – A Marx tér 1972-ben, Kiss Ferenc fotója
