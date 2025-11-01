november 1., szombat

Miénk itt a tér

Szenzációs fotókon a régi Zalaegerszeg! Felismered, mi látható a megdöbbentő képeken? (galéria)

Játékra hívjuk a zaol.hu olvasóit. A Zalai Hírlap archívumából válogattunk zalaegerszegi városképeket az elmúlt évtizedekből.

Nagy Betti

Képgalériánkban információ nélkül, csak számokkal jelöljük a régi Zalaegerszegről készült fotókat. Vajon olvasóink ráismernek, tudják, hogy körülbelül mikor és hol készülhettek a felvételek? 

 

Ha mégsem sikerül a beazonosítás, és kíváncsiak rá, akkor itt a segítség:

  • 01 – Lebontottak egy öreg házat a Kosztolányi és a Berzsenyi utca sarkán, 1981. júniusa, Kiss Ferenc fotója
  • 02 – 1972 júniusában megkezdődött a Kossuth utcai elöregedett lakóházak bontása, Kiss Ferenc felvétele
  • 03 – A buszpályaudvar látképe 1979 decemberében
  • 04 – Új zöldséges bolt nyílt 1977 január elején a Kossuth utcán
  • 05 – Dózsa liget (Béke liget) látképe Kiss Ferenc fotóján 1971 júliusában
  • 06 – Épül a felüljáró 1976 januárjában
  • 07 – Ganz Ábrahám Gépészeti Szakközépiskola épülete 1973 márciusában
  • 08 – Butik a Baross ligetben 2007 októberében
  • 09 – A Dísz tér 1982 augusztusában
  • 10 – A Marx tér 1972-ben, Kiss Ferenc fotója

 

