1 órája
Tényleg össze kell gereblyézni az összes őszi falevelet?
Itt az őszi kerti munkák szezonja. De vajon tényleg jól tesszük, ha minden falevél a gereblye fogai között végzi? A szakértők szerint a válasz nem egyértelmű – nézzük, mi szól mellette és ellene.
A tegnapi rendkívül hosszúnak tűnő, falevél gereblyézéssel töltött nap után elöntött a kétség. Vajon tényleg jól csinálom? Érvek és ellenérvek a seperjük vagy ne seperjük témakörében.
Amikor a gereblye a barátunk: a száraz falevél helye nem a gyep
A csodálatos, virágok színeitől és illatától nyáron még izzó kertünk lassan aludni tér, a fák lombkoronája pedig – hajunkhoz hasonlóan – megkezdi az „őszülést”. Így van ez minden évben, de kétségtelen, hogy a falevelekhez való hozzáállásunk sokat változott az idők során.
A gondozott gyep egyik legnagyobb ellensége az őszi falevelek vastag takarója. Ha a lehullott lomb összefüggő rétegben borítja be a füvet, elzárja a fényt, a levegőt és a vizet a gyökerektől. Ennek következtében a pázsit sárgulni kezd, legyengül, és hamar megjelenhetnek rajta a gombás betegségek is.
A nedves, összetapadt levelek alatt a talaj nem tud szellőzni – a fű szó szerint „megfulladhat”. Ezért a sűrű lombtakaró eltávolítása, különösen a gyepfelületekről nemcsak esztétikai kérdés, hanem a gyep egészségének védelme is.
Mit tehetünk?
Gereblyézzük össze a leveleket, vagy használjunk lombfúvót, majd zsákokban, zöldhulladékként különítsük el őket.
Komposztáljuk a levél–fű keveréket, így a tápanyag visszakerül a kertbe.
Mulcsozzuk a leveleket fűnyíróval – aprítsuk fel őket, és terítsük szét a kert vagy a veteményes területén.
Tényleg minden levelet el kell tüntetni?
A természetben semmi sincs feleslegesen – és ez a falevelekre is igaz. Lebomlásuk során értékes tápanyagokat adnak vissza a talajnak, javítják annak szerkezetét, és segítenek megőrizni a nedvességet. A lehullott lomb tehát ingyenes talajtakaró, amit kár lenne veszni hagyni.
A levelek természetes védelmet nyújtanak a talajnak: megakadályozzák az eróziót, mérséklik a hőmérséklet-ingadozást, és télen melegebben tartják a gyökereket.
Ráadásul számos apró élőlény – gyíkok, békák, sünök, rovarok – ezek között telel át. Ezek a kis segítők később hozzájárulhatnak a kártevők természetes visszaszorításához és a beporzáshoz is.
A józan középút: gereblyézzünk okosan
Nem kell minden falevelet a zsákba gyömöszölni. A kulcs az, hogy hol és mennyit hagyunk belőlük. A gyepen ne maradjon vastag, összetapadt réteg, ott érdemes összegyűjteni vagy mulcsozni – fűnyíróval felaprítva például tökéletesen hasznosítható.
A virágágyásokban, bokrok és fák alatt viszont bátran meghagyható a lomb: természetes takaróként védi a talajt és tápanyagot juttat vissza a növényeknek. A levelek még az agyagos talajnak is jót tesznek – segítenek megfogni a vizet, és lebomlásukkal javítják a föld minőségét, így a kert talaja idővel élettel telibbé válik.
A szakemberek szerint, ha a levelek a gyepfelület legfeljebb 20–30 százalékát borítják, még nem okoznak kárt. A fű így is képes „lélegezni”, és a kert természetes körforgása sem sérül.
Engedjük dolgozni a természetet
Ősszel ne legyen az a cél, hogy makulátlanul tiszta legyen a kert, hanem hogy egészségesen készüljön fel a télre. A pázsitról tehát érdemes eltávolítani a vastag lombot, de a kert többi részén nyugodtan hagyhatjuk dolgozni a természetet – meg fogja hálálni.