Tényleg össze kell gereblyézni az összes őszi falevelet?

A tegnapi rendkívül hosszúnak tűnő, falevél gereblyézéssel töltött nap után elöntött a kétség. Vajon tényleg jól csinálom? Érvek és ellenérvek a seperjük vagy ne seperjük témakörében.

Itt az őszi kerti munkák szezonja. De vajon tényleg jól tesszük, ha minden falevél a gereblye fogai között végzi? A szakértők szerint a válasz nem egyértelmű – nézzük, mi szól mellette és ellene.

Fotó: Pavol Klimek / Forrás: Getty Images

Amikor a gereblye a barátunk: a száraz falevél helye nem a gyep

A csodálatos, virágok színeitől és illatától nyáron még izzó kertünk lassan aludni tér, a fák lombkoronája pedig – hajunkhoz hasonlóan – megkezdi az „őszülést”. Így van ez minden évben, de kétségtelen, hogy a falevelekhez való hozzáállásunk sokat változott az idők során.

A gondozott gyep egyik legnagyobb ellensége az őszi falevelek vastag takarója. Ha a lehullott lomb összefüggő rétegben borítja be a füvet, elzárja a fényt, a levegőt és a vizet a gyökerektől. Ennek következtében a pázsit sárgulni kezd, legyengül, és hamar megjelenhetnek rajta a gombás betegségek is.

A nedves, összetapadt levelek alatt a talaj nem tud szellőzni – a fű szó szerint „megfulladhat”. Ezért a sűrű lombtakaró eltávolítása, különösen a gyepfelületekről nemcsak esztétikai kérdés, hanem a gyep egészségének védelme is.

Mit tehetünk? Gereblyézzük össze a leveleket, vagy használjunk lombfúvót, majd zsákokban, zöldhulladékként különítsük el őket. Komposztáljuk a levél–fű keveréket, így a tápanyag visszakerül a kertbe. Mulcsozzuk a leveleket fűnyíróval – aprítsuk fel őket, és terítsük szét a kert vagy a veteményes területén.

Számos apró élőlény – gyíkok, békák, sünök, rovarok –a lehullott falevelek között telel át. Ezek a kis segítők később hozzájárulhatnak a kártevők természetes visszaszorításához és a beporzáshoz is.

Fotó: DamianKuzdak / Forrás: Getty Images

Tényleg minden levelet el kell tüntetni?

A természetben semmi sincs feleslegesen – és ez a falevelekre is igaz. Lebomlásuk során értékes tápanyagokat adnak vissza a talajnak, javítják annak szerkezetét, és segítenek megőrizni a nedvességet. A lehullott lomb tehát ingyenes talajtakaró, amit kár lenne veszni hagyni.

A levelek természetes védelmet nyújtanak a talajnak: megakadályozzák az eróziót, mérséklik a hőmérséklet-ingadozást, és télen melegebben tartják a gyökereket.

