november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Őszi falevéldilemmák

1 órája

Tényleg össze kell gereblyézni az összes őszi falevelet?

Címkék#mulcs#gyepfelület#állatvédelem#komposzt#lomb#falevél#talaj

Itt az őszi kerti munkák szezonja. De vajon tényleg jól tesszük, ha minden falevél a gereblye fogai között végzi? A szakértők szerint a válasz nem egyértelmű – nézzük, mi szól mellette és ellene.

Keszán-Dopita Tünde

A tegnapi rendkívül hosszúnak tűnő, falevél gereblyézéssel töltött nap után elöntött a kétség. Vajon tényleg jól csinálom? Érvek és ellenérvek a seperjük vagy ne seperjük témakörében.

falevél
Itt az őszi kerti munkák szezonja. De vajon tényleg jól tesszük, ha minden falevél a gereblye fogai között végzi? A szakértők szerint a válasz nem egyértelmű – nézzük, mi szól mellette és ellene.
Fotó: Pavol Klimek / Forrás:  Getty Images

Amikor a gereblye a barátunk: a száraz falevél helye nem a gyep

A csodálatos, virágok színeitől és illatától nyáron még izzó kertünk lassan aludni tér, a fák lombkoronája pedig – hajunkhoz hasonlóan – megkezdi az „őszülést”. Így van ez minden évben, de kétségtelen, hogy a falevelekhez való hozzáállásunk sokat változott az idők során.

A gondozott gyep egyik legnagyobb ellensége az őszi falevelek vastag takarója. Ha a lehullott lomb összefüggő rétegben borítja be a füvet, elzárja a fényt, a levegőt és a vizet a gyökerektől. Ennek következtében a pázsit sárgulni kezd, legyengül, és hamar megjelenhetnek rajta a gombás betegségek is.

A nedves, összetapadt levelek alatt a talaj nem tud szellőzni – a fű szó szerint „megfulladhat”. Ezért a sűrű lombtakaró eltávolítása, különösen a gyepfelületekről nemcsak esztétikai kérdés, hanem a gyep egészségének védelme is.

Mit tehetünk?

Gereblyézzük össze a leveleket, vagy használjunk lombfúvót, majd zsákokban, zöldhulladékként különítsük el őket.

Komposztáljuk a levél–fű keveréket, így a tápanyag visszakerül a kertbe.

Mulcsozzuk a leveleket fűnyíróval – aprítsuk fel őket, és terítsük szét a kert vagy a veteményes területén.

 

Hedgehog in autumn leaves
Számos apró élőlény – gyíkok, békák, sünök, rovarok –a lehullott falevelek között telel át. Ezek a kis segítők később hozzájárulhatnak a kártevők természetes visszaszorításához és a beporzáshoz is.
Fotó: DamianKuzdak / Forrás:  Getty Images

Tényleg minden levelet el kell tüntetni?

A természetben semmi sincs feleslegesen – és ez a falevelekre is igaz. Lebomlásuk során értékes tápanyagokat adnak vissza a talajnak, javítják annak szerkezetét, és segítenek megőrizni a nedvességet. A lehullott lomb tehát ingyenes talajtakaró, amit kár lenne veszni hagyni.

A levelek természetes védelmet nyújtanak a talajnak: megakadályozzák az eróziót, mérséklik a hőmérséklet-ingadozást, és télen melegebben tartják a gyökereket.

Ráadásul számos apró élőlény – gyíkok, békák, sünök, rovarok – ezek között telel át. Ezek a kis segítők később hozzájárulhatnak a kártevők természetes visszaszorításához és a beporzáshoz is.

A józan középút: gereblyézzünk okosan

Nem kell minden falevelet a zsákba gyömöszölni. A kulcs az, hogy hol és mennyit hagyunk belőlük. A gyepen ne maradjon vastag, összetapadt réteg, ott érdemes összegyűjteni vagy mulcsozni – fűnyíróval felaprítva például tökéletesen hasznosítható.

A virágágyásokban, bokrok és fák alatt viszont bátran meghagyható a lomb: természetes takaróként védi a talajt és tápanyagot juttat vissza a növényeknek. A levelek még az agyagos talajnak is jót tesznek – segítenek megfogni a vizet, és lebomlásukkal javítják a föld minőségét, így a kert talaja idővel élettel telibbé válik.

A szakemberek szerint, ha a levelek a gyepfelület legfeljebb 20–30 százalékát borítják, még nem okoznak kárt. A fű így is képes „lélegezni”, és a kert természetes körforgása sem sérül.

Engedjük dolgozni a természetet

Ősszel ne legyen az a cél, hogy makulátlanul tiszta legyen a kert, hanem hogy egészségesen készüljön fel a télre. A pázsitról tehát érdemes eltávolítani a vastag lombot, de a kert többi részén nyugodtan hagyhatjuk dolgozni a természetet – meg fogja hálálni.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu