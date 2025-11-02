november 2., vasárnap

Ezek a fák csodás átalakuláson mennek keresztül (galéria)

Zalaegerszegen, az Ady utcában évről évre sokan csodálják meg a sorfákat, amelyek levele ősszel besárgul, majd lilásvörösre színeződik.

Győrffy István
Fotó: Győrffy István

Az utca régi, vagy az új, oda illően felépített házaival különösen szép látványt nyújt. A napokban, amikor a színes levelek és az épületek díszítéseinek együtt álló kompozícióit fotóztam, az utcában lakó Tolvaj Győző barátom megkérdezte, tudom-e, milyen fákat kapok lencsevégre? 

Ámbrafák és épület díszítések szépségei az Ady utcában

Fotók: Győrffy István

Ő árulta el, hogy ezek amerikai ámbrafák. Nem véletlenül ültetik őket ilyen helyekre, mert az ámbrafa a csodamogyorófélék családjába tartozó, s akár 20 méter magasra is növő díszfa. Ősszel sárgára, vagy lilásvörösre színeződnek a levelei. Termése toktermés, a 3 centiméteres, csüngő gubacsai tavaszig a fán maradnak. Eredetileg az USA délkeleti részén terjedtek el. Több elnevezése is van az ámbrafának, hívják vörös mézgának, szíjácsos mézgának, sőt édes mézgának is. Leginkább szép alakja és az őszi lomb intenzív színe miatt értékes. Napos vagy félárnyékos helyre való. Érdemes megcsodálni a zalaegerszegi Ady utcában.

 

