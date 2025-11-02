Ezek a fák csodás átalakuláson mennek keresztül (galéria)

Ő árulta el, hogy ezek amerikai ámbrafák. Nem véletlenül ültetik őket ilyen helyekre, mert az ámbrafa a csodamogyorófélék családjába tartozó, s akár 20 méter magasra is növő díszfa. Ősszel sárgára, vagy lilásvörösre színeződnek a levelei. Termése toktermés, a 3 centiméteres, csüngő gubacsai tavaszig a fán maradnak. Eredetileg az USA délkeleti részén terjedtek el. Több elnevezése is van az ámbrafának, hívják vörös mézgának, szíjácsos mézgának, sőt édes mézgának is. Leginkább szép alakja és az őszi lomb intenzív színe miatt értékes. Napos vagy félárnyékos helyre való. Érdemes megcsodálni a zalaegerszegi Ady utcában.