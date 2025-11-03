Galéria
1 órája
Esős és faleveles: ilyen az igazi őszi hangulat (galéria, videó)
Lassan már megbarátkozunk a gondolattal, hiszen a természet szépen, fokozatosan adja tudtunkra: ne gondoljunk már a nyárra. Itt van az ősz, óhatatlanul.
Óhatatlanul itt az ősz.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A város fái már rég sárgában és rozsdabarnában táncolnak a belvárosban. A hétfői eső pedig valóban azt sugallja, készüljünk a novemberi ködökre, párára. No és egy kis begubózásra, ha éppen ahhoz van kedvünk. De ha jobb, naposabb időben még hív a természet, akkor engedjünk a csábításnak, túrázzunk, sétáljunk a környező erdőkben, parkokban.
Esős, őszi hangulatképekFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre