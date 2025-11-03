november 3., hétfő

Győző névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Galéria

1 órája

Esős és faleveles: ilyen az igazi őszi hangulat (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#novemberi#belvárosban#zalaegerszeg

Lassan már megbarátkozunk a gondolattal, hiszen a természet szépen, fokozatosan adja tudtunkra: ne gondoljunk már a nyárra. Itt van az ősz, óhatatlanul.

Zaol.hu
Esős és faleveles: ilyen az igazi őszi hangulat (galéria, videó)

Óhatatlanul itt az ősz.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A város fái már rég sárgában és rozsdabarnában táncolnak a belvárosban. A hétfői eső pedig valóban azt sugallja, készüljünk a novemberi ködökre, párára. No és egy kis begubózásra, ha éppen ahhoz van kedvünk. De ha jobb, naposabb időben még hív a természet, akkor engedjünk a csábításnak, túrázzunk, sétáljunk a környező erdőkben, parkokban.

Esős, őszi hangulatképek

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu