Esős és faleveles: ilyen az igazi őszi hangulat (galéria, videó)

A város fái már rég sárgában és rozsdabarnában táncolnak a belvárosban. A hétfői eső pedig valóban azt sugallja, készüljünk a novemberi ködökre, párára. No és egy kis begubózásra, ha éppen ahhoz van kedvünk. De ha jobb, naposabb időben még hív a természet, akkor engedjünk a csábításnak, túrázzunk, sétáljunk a környező erdőkben, parkokban.