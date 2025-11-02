Könyörgöm, ezt semmiképpen ne vidd az erdőbe!

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét keretében önkéntesek saját ötleteiket megvalósítva hívják fel a figyelmet a hulladékproblémák kezelésére. November 22. és 30. között lesz az akcióhét, a fókuszban az e-hulladék áll. Az Energiaügyi Minisztérium megbízásából a Nemzeti Energetikai Ügynökség Zrt. a magyarországi koordinátor.

Bárki csatlakozhat

Olyan kezdeményezéseket várnak, amelyek középpontjában az elektromos és elektronikus eszközök életciklusának meghosszabbítása, a hulladékká válás megelőzése, a szakszerű begyűjtés és újrahasznosítás áll, és minden olyan kreatív ötlet, amely hozzájárul az e-hulladék problémájának megoldásához. Regisztrálni már lehet, november 5-ig itt: https://szelektalok.hu/ewwr-2025-fooldal/

Javaslatok:

• Szervezz saját akciót az elektronikai hulladék csökkentésére!

• Oszd meg ötleteidet az e-hulladék csökkentésről!

• Inspirálj másokat a tudatos fogyasztásra és a fenntarthatóságra!

További információk: Magyar Zöld Facebook-oldalés a magyar_zold Instagram-profil.

