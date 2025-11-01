Cserfő Bernadett lett a szépségkirálynő a tizedik Zala Szépe versenyen 1998-ban (galéria)

Cserfő Bernadett így nyilatkozott a Zalai Hírlap újságírójának:

„— Négy nap múlva leszek 20 éves, azt hiszem, ennél szebb ajándékot nem is kaphattam volna — mondta az örömtől még mindig pityeregve, miután a tavalyi királynő, Kőmíves Adél ünnepélyes körülmények között megkoronázta. — Óriási boldogság ez, bár még nem is tudom felfogni a történteket...”

Olvasta már?