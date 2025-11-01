1 órája
Cserfő Bernadett lett a szépségkirálynő a tizedik Zala Szépe versenyen 1998-ban (galéria)
Cserfő Bernadett szépségkirálynő és az udvarhölgyek, Lakatos Krisztina és Kiss Léna
Fotó: ZH archív
1998.október 24-én a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban a 16 versenyző hölgy és a műsorvezető, Kósa L. Adolf társaságában Bereményi Géza, a zsűri elnöke ismertette a tizedik, jubileumi Zala Szépe verseny végeredményét. Cserfő Bernadett szépségkirálynő udvarhölgyeinek a zsűri a 19 éves zalaegerszegi Lakatos Krisztinát, és a szintén megyeszékhelyi, 19 éves Kiss Lénát választotta.
Zala Szépe 1998Fotók: ZH archív
Cserfő Bernadett így nyilatkozott a Zalai Hírlap újságírójának:
„— Négy nap múlva leszek 20 éves, azt hiszem, ennél szebb ajándékot nem is kaphattam volna — mondta az örömtől még mindig pityeregve, miután a tavalyi királynő, Kőmíves Adél ünnepélyes körülmények között megkoronázta. — Óriási boldogság ez, bár még nem is tudom felfogni a történteket...”
