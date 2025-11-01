november 1., szombat

Marianna névnap

15°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Miénk itt a tér

1 órája

Cserfő Bernadett lett a szépségkirálynő a tizedik Zala Szépe versenyen 1998-ban (galéria)

Címkék#1998#miénk itt a tér#verseny#Zala Szépe

Nagy Betti
Cserfő Bernadett lett a szépségkirálynő a tizedik Zala Szépe versenyen 1998-ban (galéria)

Cserfő Bernadett szépségkirálynő és az udvarhölgyek, Lakatos Krisztina és Kiss Léna

Fotó: ZH archív

1998.október 24-én a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban a 16 versenyző hölgy és a műsorvezető, Kósa L. Adolf társaságában Bereményi Géza, a zsűri elnöke ismertette a tizedik, jubileumi Zala Szépe verseny végeredményét. Cserfő Bernadett szépségkirálynő udvarhölgyeinek a zsűri a 19 éves zalaegerszegi Lakatos Krisztinát, és a szintén megyeszékhelyi, 19 éves Kiss Lénát választotta. 

Zala Szépe 1998

Fotók: ZH archív

Cserfő Bernadett így nyilatkozott a Zalai Hírlap újságírójának:

„— Négy nap múlva leszek 20 éves, azt hiszem, ennél szebb ajándékot nem is kaphattam volna — mondta az örömtől még mindig pityeregve, miután a tavalyi királynő, Kőmíves Adél ünnepélyes körülmények között megkoronázta. — Óriási boldogság ez, bár még nem is tudom felfogni a történteket...”

Olvasta már?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu