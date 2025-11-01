Szomszédháború - ezt tedd, ha a hangos szomszéd az őrületbe kerget!

A panelélet egyik legnagyobb kihívása a hangterjedés. A szomszéd zenehallgatása, a gyerek léptei vagy a kutya ugatása mind átszűrődik. Egy idő után már úgy érezzük, mintha a másik lakó a mi nappalinkban élne. Sokan viszont nem tudják, hogy mikortól beszélhetünk csendháborításról, ahogy azt sem, hogyan kellene kezelniük a konfliktust.

Csendháborítás: fontos a dühöngés helyett nyugodtan kezeli a problémát.

Fotó: STEKLO / Forrás: Shutterstock

Mi számít csendháborításnak?

A jogi szabályozás szerint csendháborítás akkor áll fenn, ha valaki mások pihenését különösebb ok nélkül, tartósan vagy különösen zavaró módon akadályozza. A folyamatos zajterhelés nemcsak a fülünket, hanem az idegeinket is próbára teszi. A tartós hanghatás növeli a stresszt, fáradékonyságot és alvászavart okoz. Egy-egy éjjeli zene vagy állandó kalapálás idővel nemcsak bosszúságot, hanem testi tüneteket is előidézhet.

Mit tehetünk az ilyen esetekben?

Az általunk megkérdezett szakember szerint a legfontosabb, hogy ne azonnal a hatóságokhoz forduljunk, hanem próbáljuk először személyesen megbeszélni a dolgot. Sok esetben a másik fél nincs is tudatában annak, hogy zavaró. Egy nyugodt beszélgetés gyakran többet ér, mint egy hivatalos panasz.

Jelezzük a problémát a szomszédnak! Nem biztos, hogy mindig sikerül így megoldást találni, de sokkal könnyebb, mint a hatóságokhoz fordulni. Főleg akkor, ha a csendháborítás akkor történik, amikor a hivatal nincsen nyitva és nem tudnak eljárni.

- fogalmazott Dr. Friedszám Róbert ügyvéd.

A szakember hozzátette, aki előre tudja, hogy zajjal járó tevékenységet tervez, legyen szó akár házibuliról, akár felújításról, minden esetben tájékoztassa előre szomszédait, és olyan időpontot válasszon, amely nem ütközik a társasház házirendjében leírtakkal.