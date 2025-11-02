Black Friday: biztos, hogy nem csapnak be? Készülj már most!

Az egyik legfontosabb tanács, hogy ha élni akarunk a Black Friday lehetőségével, és kinézünk valamit, ami megvennénk, már most járjunk utána, hol milyen áron kapható. A kedvezmény ugyanis lehet kamu is, például egy előre jócskán megemelt árból jön le. A Tudatos Vásárlók 14 pontban foglalta össze a csapdákat, amiket érdemes elkerülni a hihetetlen leárazások időszakában, amelyek már nemcsak 1 napra, a fekete péntekre (november 28.) korlátozódnak, hanem egész novemberre. És még egy fontos tanács. Tedd fel a kérdést: tényleg szükségem van rá?