Black Friday: biztos, hogy nem csapnak be? Készülj már most!
Már jóval karácsony előtt őrült vásárlásra csábítják az embereket. Erre szolgál a Black Friday is, de legyünk óvatosak: nem minden kedvezmény, ami annak látszik.
Fotó: Katona Tibor
Az egyik legfontosabb tanács, hogy ha élni akarunk a Black Friday lehetőségével, és kinézünk valamit, ami megvennénk, már most járjunk utána, hol milyen áron kapható. A kedvezmény ugyanis lehet kamu is, például egy előre jócskán megemelt árból jön le. A Tudatos Vásárlók 14 pontban foglalta össze a csapdákat, amiket érdemes elkerülni a hihetetlen leárazások időszakában, amelyek már nemcsak 1 napra, a fekete péntekre (november 28.) korlátozódnak, hanem egész novemberre. És még egy fontos tanács. Tedd fel a kérdést: tényleg szükségem van rá?
