Erdőirtás után újulat
1 órája
Ámulatban az autósok - színes forgatag az út mentén (galéria)
Fotó: Győrffy István
A nagykapornaki tetőn évek óta folyik az erdő megújítása, ami komoly fakivágással is jár. A télen és a tavasszal Kapornak felé haladva a jobb oldalon, nagy területen vágták le az erdőt, amin a nyáron jelentős újulat nőtt. A még kicsi, de sűrűn nőtt hajtások levelei mára besárgultak, vörösödtek, s az autósok örömére színes forgataggá változtatták a csemetéket.
Erdőirtás NagykapornakonFotók: Győrffy István
