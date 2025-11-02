Ámulatban az autósok - színes forgatag az út mentén (galéria)

A nagykapornaki tetőn évek óta folyik az erdő megújítása, ami komoly fakivágással is jár. A télen és a tavasszal Kapornak felé haladva a jobb oldalon, nagy területen vágták le az erdőt, amin a nyáron jelentős újulat nőtt. A még kicsi, de sűrűn nőtt hajtások levelei mára besárgultak, vörösödtek, s az autósok örömére színes forgataggá változtatták a csemetéket.