Kastélyt kapott nászajándékba a menyasszony, aztán mégis elvették tőle (galéria)

Mivel a kastély éppen látogatható volt, csatlakoztunk az akkor verbuválódó látogatói közönséghez. Minden óra egészkor engedték be a kapu előtt várakozókat, s megmutatták nekik a kastély belsejét, majd következett az addig érkezők újabb sora. A bennünk kísérő idegenvezető addig is rengeteg információval látott el bennünket az acsaújlaki kastélyról.

Az acsaújlaki kastély kovácsoltvas kapuja. Fotó: Győrffy István

Érdeklődésünket felkeltve alaposan utánajártunk a Prónay család és a kastélyok történetének, mert mint kiderült, az újlaki kastély nem áll egyedül, s nem is az egyelten Prónay-kastély a faluban.

Acsa

a Cserhát lábánál,

a Galga patak felső szakasza mentén,

Pest és Nógrád vármegye határán fekszik,

Budapesttől 60 kilométerre, északkeletre,

Váctól 25 kilométerre, keletre.

Acsaújlak, ahol a kastélyra bukkantunk, külterület, amely része Acsa község területének. A lakóhelyek jobbára mezőgazdasági tanyák, a lakások száma hozzávetőlegesen tizennyolc. Acsa egyébként közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, melynek lakónépessége megközelíti az 1400 főt.

A kastély homlokzata. Fotó: Győrffy István

Ez a falu volt a Prónay család ősi fészke, hiszen ide építette 1735 és 40 között Prónay Gábor, valamint felesége, Királyfalvi Róth Éva az első kastélyt, a bejárati kapuja fölötti címeres kronosztikon szerint is ők voltak az építtetők. A kastély barokk stílusban készült, négy saroktornyos, részben alápincézett, kétszintes, manzárdtetős épületről van szó, amelyben értékes barokk és klasszicista falképek, valamint stukkódíszítés található. Az épület jelenleg a kastényfelújítási programban szerepel, még nem látogatható.

A saroktornyos kialakítás. Fotó: Győrffy István

A Turóc megyéből - a Magyar Királyság északi részén a legkisebb vármegyék egyike - származó Prónay családról még tudni érdemes, hogy már IV. Béla király korában, 1279-ben birtokot szereztek. A család tagjai később is kitűntek vitézségükkel, vármegyei és országos hivatalokat viseltek, egészen a XX. századig. A nemzetség több ágra szakadt, Prónay I. Gábor alapította a Pest vármegyei bárói ágat. A bárói címet a család 1770-ben Mária Teréziától nyerte el.

Könyvtárszoba. Fotó: Győrffy István

A gáláns apa, báró tótprónai és blatnicai Prónay Dezső Podmaniczky Karolina fiaként született 1848. október 22-én, Pesten, de születését csak november 14-én, Acsán anyakönyvezték, ahol abban az időben már állt a család kastélya. Ráadásul az anyakönyvbe négy keresztnévvel, mint Prónay Dezső Gáspár Vilmos Gábort jegyezték be. Nos, Báró Prónay Dezső építette lányának, Iphigéniának és újdonsült vejének, Patay Tibor vármegyei főispánnak a Sápivölgyi majorban felépült gyönyörű kastélyt, amelyet 1945-ben államosítottak, de miután lehetett volna, a család nem akarta újra megvásárolni a birtokot, mert ezt igazságtalannak tartották, hiszen az övék volt.