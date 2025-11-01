1 órája
Kastélyt kapott nászajándékba a menyasszony, aztán mégis elvették tőle (galéria)
Méretes tábla hirdeti Vác felé az autópálya mentén: Acsaújlaki kastély. Kiderül, gyönyörű épületről van szó Nógrád és Pest megye határán, amit tulajdonosa, Prónay Iphigénia nászajándékba kapott az édesapjától, báró Prónay Dezsőtől. Az egykori főrendű úr a magyarországi evangélikus egyház egyetemes felügyelője volt az 1900-as évek elején.
Mivel a kastély éppen látogatható volt, csatlakoztunk az akkor verbuválódó látogatói közönséghez. Minden óra egészkor engedték be a kapu előtt várakozókat, s megmutatták nekik a kastély belsejét, majd következett az addig érkezők újabb sora. A bennünk kísérő idegenvezető addig is rengeteg információval látott el bennünket az acsaújlaki kastélyról.
Érdeklődésünket felkeltve alaposan utánajártunk a Prónay család és a kastélyok történetének, mert mint kiderült, az újlaki kastély nem áll egyedül, s nem is az egyelten Prónay-kastély a faluban.
Acsa
- a Cserhát lábánál,
- a Galga patak felső szakasza mentén,
- Pest és Nógrád vármegye határán fekszik,
- Budapesttől 60 kilométerre, északkeletre,
- Váctól 25 kilométerre, keletre.
Acsaújlak, ahol a kastélyra bukkantunk, külterület, amely része Acsa község területének. A lakóhelyek jobbára mezőgazdasági tanyák, a lakások száma hozzávetőlegesen tizennyolc. Acsa egyébként közös önkormányzati hivatalt fenntartó község, melynek lakónépessége megközelíti az 1400 főt.
Ez a falu volt a Prónay család ősi fészke, hiszen ide építette 1735 és 40 között Prónay Gábor, valamint felesége, Királyfalvi Róth Éva az első kastélyt, a bejárati kapuja fölötti címeres kronosztikon szerint is ők voltak az építtetők. A kastély barokk stílusban készült, négy saroktornyos, részben alápincézett, kétszintes, manzárdtetős épületről van szó, amelyben értékes barokk és klasszicista falképek, valamint stukkódíszítés található. Az épület jelenleg a kastényfelújítási programban szerepel, még nem látogatható.
A Turóc megyéből - a Magyar Királyság északi részén a legkisebb vármegyék egyike - származó Prónay családról még tudni érdemes, hogy már IV. Béla király korában, 1279-ben birtokot szereztek. A család tagjai később is kitűntek vitézségükkel, vármegyei és országos hivatalokat viseltek, egészen a XX. századig. A nemzetség több ágra szakadt, Prónay I. Gábor alapította a Pest vármegyei bárói ágat. A bárói címet a család 1770-ben Mária Teréziától nyerte el.
A gáláns apa, báró tótprónai és blatnicai Prónay Dezső Podmaniczky Karolina fiaként született 1848. október 22-én, Pesten, de születését csak november 14-én, Acsán anyakönyvezték, ahol abban az időben már állt a család kastélya. Ráadásul az anyakönyvbe négy keresztnévvel, mint Prónay Dezső Gáspár Vilmos Gábort jegyezték be. Nos, Báró Prónay Dezső építette lányának, Iphigéniának és újdonsült vejének, Patay Tibor vármegyei főispánnak a Sápivölgyi majorban felépült gyönyörű kastélyt, amelyet 1945-ben államosítottak, de miután lehetett volna, a család nem akarta újra megvásárolni a birtokot, mert ezt igazságtalannak tartották, hiszen az övék volt.
A kastélyt egyébként Iphigénia nem örökölhette volna, mert a család acsai birtokát hitbizománnyá alakították, így az csak fiúgyermekre szállhatott volna örökségként. A hitbizomány a meghatározott vagyon korlátozott jogokkal való örökítését jelentette, célja a család fényének fenntartása és emelése volt. A főrendek vagyoni romlásának megakadályozása, a szokássá vált önkényes vagyonelidegenítések és tékozlás megfékezésére jött létre ez az intézmény. Egyébként Iphigénia sokáig, 92 éves koráig élt. Három fia is nagyon hosszú ideig élt, egyikük, Patay Pál, a Magyar Nemzeti Múzeum nyugalmazott régész fő muzeológusa 105 éves korában hunyt el.
A kastély, az ötvenes évek államosítását követően, 1986-ban az egyik legelső hazai kastélyszállóként nyílt meg. 1993-ban egy német vadász vásárolta meg az akkori tulajdonostól, innét erednek a freskókon és ólomüvegeken fel-feltűnő vadászati motívumok.
A birtok a rendszerváltást követően magántulajdonba került, új tulajdonosa a legmagasabb igényeket kielégítő módon alakíttatta át és újíttatta fel, az eredeti elrendezést megőrizve, belső szerkezetileg azonban teljesen átalakítva, modernizáltatta az épületet.
Acsaújlaki kastély - középkori várjelleg kontra mértéktartó kényelem
Az Acsaújlaki kastély építészeti kialakítása a középkori várjelleget hangsúlyozza. A kastély a saroktornyos típusú építmények közé tartozik, amely megoldás a felvidéki, késő reneszánsz várkastélyokra jellemző. Az archaizálás az épület szerkezeti megoldásait is jellemzi, a falak szokatlanul vastagok, sok helyen egy méteres szélességűek és minden szinten téglaboltozatos födémek készültek. A kastély belső kialakítására már a kényelem mértéktartó, barokkos megoldása jellemző. A kastély főépületből és oldalszárnyból áll, a főépületben földszint és két emelet, valamint padlás található. Jól megférnek egymás mellett a csillárok, a kézzel festett freskók, a biliárdasztal és a jakuzzi is.
Konditerem, medence és szauna
A főépületben a felújítás során lakosztályokat, öltözőszobákat, vendégszobákat, fogadótereket, szalonokat, könyvtárt, konyhákat, étkezőket, valamint az ezeket kiszolgáló vizes helyiségeket hoztak létre. Mitológiai elemekkel gazdagított dísztermük esküvők és illusztris rendezvények megtartására is ideális. Az oldalszárnyban elsősorban a kiszolgáló személyzet részére hoztak létre helyiségeket, kondicionáló termet, illetve újonnan kiépített belső medencét és szaunát, ezen felül külső medencét is építettek.
Az acsaújlaki kastélyban, amely Patay-kastélyként is ismerhető, ízelítőt kaphat a látogató az elegancia és a főúri életforma világából. Feltárják magukat a kastély fényűző termei – és a történelmi család titkai is.
Nyitva áll a nagyközönség előtt
A kastély nagy értéke, hogy megőrizte ősi parkját. A hathektáros kastélypark kialakításakor Prónay Dezső báró felvidéki birtokáról számos növényt telepítettek át Acsaújlakra. A kastélypark minden évszakban új arcát mutatja, és lelket gyönyörködtető látványt nyújt mindenkinek, aki értékelni tudja a természet szépségeit. Tavasszal az újjáéledő természet, nyáron a természet bujasága, ősszel a levelek színkavalkádja, télen pedig a ködös-havas táj sejtelmessége varázsolhat el. A kastély 2011-től nyitva áll a nagyközönség előtt, és az év minden napján várja látogatóit.
A kastély számos rendezvény színhelye, igénybe veszik filmforgatásokra, esküvőkre, elegáns fogadásokra. Érdemes megnézni!
Acsaújlak kastélyaFotók: Győrffy István
