Zalaszentmihályon is köszöntötték a szépkorúakat – ajándékkal, zenével, mosollyal (galéria)

Címkék#Nagy Bálint#Énekeljünk együtt#szépkorúak#Zalaszentmihály#Rétvári Róbert#államtitkár

A hagyományokhoz híven idén is megtartották az Idősek napját Zalaszentmihályon, ahol a község idősebb lakóit színes programmal, jó hangulattal és szeretettel fogadták. Az ünnepségnek Zalaszentmihály általános iskolája adott otthont, s a rendezvényre ezúttal is szép számmal érkeztek a szépkorú lakosok.

Keszán-Dopita Tünde

Az eseményen részt vett Nagy Bálint, a közlekedési és építési minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, valamint Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, akik fontosnak tartották, hogy személyesen köszöntsék a szépkorúakat és beszélgessenek velük. Zalaszentmihály lakosai számára fontos ez a hagyományos megemlékezés minden évben.

Zalaszentmihály
Hagyomány és tisztelet Zalaszentmihály szépkorú lakosainak
Fotó: Keszán-Dopita Tünde

Hagyomány és tisztelet Zalaszentmihály szépkorú lakosainak

A rendezők idén is gondoskodtak a részletekről: minden meghívott egy, a települést ábrázoló különleges kerámiát kapott ajándékba, a feldíszített terem pedig vidám, őszi hangulatú dekorációval várta a vendégeket.

A programot Németh Józsefné, Valika, a Margaréta Nőklub vezetője nyitotta meg, aki meleg szavakkal köszöntötte a falu idős lakóit, kiemelve, hogy a közösség ereje a generációk összetartásában rejlik. Csikós Dóra, Zalaszentmihály polgármestere, beszédében kiemelte, hogy közel 100 olyan idős ember van a településen, aki egyedül él, és aki számára a szeretteik figyelme a legfontosabb. Megemlítette azt is, hogy a szépkorúak előszeretettel sétálnak, beszélgetnek, tartják a kapcsolatot egymással a település gyönyörű természeti környezetében.

Nagy Bálint országgyűlési képviselő is részt vett a szépkorúakat köszöntő rendezvényen
Forrás:  ZH

Köszöntőjében Rétvári Róbert arról beszélt, mennyire fontos, hogy a települések közösségei tisztelettel forduljanak azok felé, akik életük során munkájukkal és szeretetükkel építették környezetüket, s példát mutattak a fiatalabb generációk számára.

Köszöntőjében Rétvári Róbert arról beszélt, mennyire fontos, hogy a települések közösségei tisztelettel forduljanak azok felé, akik életük során munkájukkal és szeretetükkel építették környezetüket, s példát mutattak a fiatalabb generációk számára.
Forrás: Rétvári Róbert Facebook oldala

Operett, gyermekkacaj és retro dallamok zárták az ünnepi délutánt 

A műsorban, a helyi fellépők mellett, Jurina Beáta és Szilinyi Arnold operettműsora is nagy sikert aratott, a közönség vastapssal jutalmazta az előadást. Az óvodások és iskolások kedves, gondosan összeállított műsora meghatotta a vendégeket, sokak szemébe könnyeket csalt, az „Énekeljünk együtt” énekkar pedig ismert retro slágerekkel zárta a délutánt. A műsor után pedig vacsorával kedveskedtek a szépkorú vendégek számára.

Nézze meg képeinket a rendezvényről:

Szívvel-lélekkel ünnepelték az időseket Zalaszentmihályon

Fotók: Keszán-Dopita Tünde

A zalaszentmihályi Idősek napja ismét bebizonyította: a közösség ereje, az odafigyelés és a hála érzése az, ami igazán összetartja a falut.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
