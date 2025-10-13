Zalaszentmihályon is köszöntötték a szépkorúakat – ajándékkal, zenével, mosollyal (galéria)

Az eseményen részt vett Nagy Bálint, a közlekedési és építési minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője, valamint Rétvári Róbert, a Zala Vármegyei Közgyűlés alelnöke is, akik fontosnak tartották, hogy személyesen köszöntsék a szépkorúakat és beszélgessenek velük. Zalaszentmihály lakosai számára fontos ez a hagyományos megemlékezés minden évben.

Hagyomány és tisztelet Zalaszentmihály szépkorú lakosainak

Fotó: Keszán-Dopita Tünde

A rendezők idén is gondoskodtak a részletekről: minden meghívott egy, a települést ábrázoló különleges kerámiát kapott ajándékba, a feldíszített terem pedig vidám, őszi hangulatú dekorációval várta a vendégeket.

A programot Németh Józsefné, Valika, a Margaréta Nőklub vezetője nyitotta meg, aki meleg szavakkal köszöntötte a falu idős lakóit, kiemelve, hogy a közösség ereje a generációk összetartásában rejlik. Csikós Dóra, Zalaszentmihály polgármestere, beszédében kiemelte, hogy közel 100 olyan idős ember van a településen, aki egyedül él, és aki számára a szeretteik figyelme a legfontosabb. Megemlítette azt is, hogy a szépkorúak előszeretettel sétálnak, beszélgetnek, tartják a kapcsolatot egymással a település gyönyörű természeti környezetében.

Nagy Bálint országgyűlési képviselő is részt vett a szépkorúakat köszöntő rendezvényen

Forrás: ZH

Köszöntőjében Rétvári Róbert arról beszélt, mennyire fontos, hogy a települések közösségei tisztelettel forduljanak azok felé, akik életük során munkájukkal és szeretetükkel építették környezetüket, s példát mutattak a fiatalabb generációk számára.

Forrás: Rétvári Róbert Facebook oldala

Operett, gyermekkacaj és retro dallamok zárták az ünnepi délutánt

A műsorban, a helyi fellépők mellett, Jurina Beáta és Szilinyi Arnold operettműsora is nagy sikert aratott, a közönség vastapssal jutalmazta az előadást. Az óvodások és iskolások kedves, gondosan összeállított műsora meghatotta a vendégeket, sokak szemébe könnyeket csalt, az „Énekeljünk együtt” énekkar pedig ismert retro slágerekkel zárta a délutánt. A műsor után pedig vacsorával kedveskedtek a szépkorú vendégek számára.

Nézze meg képeinket a rendezvényről: