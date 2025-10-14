Tanuljunk zalaiul! Szavak, amiken a gyüttment csak vakarja a fejét

Amikor felmerült, hogy írjak azokról a szavakról, amiket minden zalai ismer, a máshonnan érkezettek pedig csak pislognak, keresve a jelentést, azonnal tudtam, hogy van miről írnom. Elég hiteles lesz, ahogy elmesélem, miként csodálkoztam rá a szavakra, és mások miért néztek rám kérdőn: „Hogy hogy nem tudod?”

„Na de a silingába ne szedj olyan sok almát te!” - zalai nyelvlecke gyüttmenteknek. (képünk illusztráció)

Fotó: Stefanie Grewel / Forrás: Getty images

Kezdjük a kákiccsal – zalai módra

Rendezgetve a kiskertemet, büszkén mutogattam a szomszéd néninek, hogy ez ilyen, ez meg olyan virág, ide még ezt fogok ültetni, amúgy itt a hagymás, ott meg az évelő kertrészünk. Bólogatott is Kati néni, aztán mintegy mellékesen megjegyezte: Azért a kákicsot kiszedhetnéd onnan… Tessék? Akkor tudtam meg, hogy a pitypang bizony kákics. Mivel a kertünk telis-tele van pitypanggal, ezért elárulom: nekem ez a kedvenc zalai szavam.

Persze, arra is gondolhattam volna, hogy ez egy különleges zalai növény, ami titokban minden itteni ház hátsó kertjében terem. Botanikailag gyermekláncfű ez a hasznos és szép növény, de másutt pitypang a becsületes neve.

Most, hogy már a kágyilló is fázik...

Még mindig a kertnél maradva, az aszály csak egyetlen szempontból pozitív: kevesebb a meztelen csiga. Az, hogy ez a legkevésbé gusztusos csúszómászó állat valójában „kágyilló”, talán kicsit közelebb állt a fülemhez, mivel kígyónak hallottam először. Jó kis csúsztatás – gondoltam magamban kuncogva, azért ez elég törpe kígyó, nem igaz? Aztán arcon csapott a valóság: nem kígyó az te, hanem kágyilló!

Ilyenkor a magamfajta tudatlan bevándorlóról hamar kiderül, hogy teljesen homály fedi a gondolatait. Először én nevetek, aztán rajtam nevetnek. Így van ez és attól tartok így is marad. Egy izgalmas fűszer a beszédben, amikor bizonyos időnként elővarázsolnak, ha összefutunk.

„Na de a silingába ne szedj olyan sok almát te!”

Egy kedves kollégám szerint, a „silinga” tényleg olyan szó, amit sehol máshol nem használnak az országban. Ezt tanúsíthatom, mivel a keleti országrészben, netán Budapesten soha nem is hallottam róla. Ez bizony egy kerek, nagyméretű vesszőkosár, amibe ha túl sok almát, kukoricát, vagy mást szedünk, akkor igen nehezen emeljük meg.