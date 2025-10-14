1 órája
Tanuljunk zalaiul! Szavak, amiken a gyüttment csak vakarja a fejét
Mint „kezdő zalai”, néha még mindig rácsodálkozom a (nekem) különleges kifejezésekre. Miközben jókat nevetek egy-egy ártatlanul kimondott zalai szó hallatán, a szavak legpozitívabb értelmében érzem úgy: mintha egy másik, csodálatos országba csöppentem volna – ahol minden mondatban ott zsong egy darabka Zala.
Amikor felmerült, hogy írjak azokról a szavakról, amiket minden zalai ismer, a máshonnan érkezettek pedig csak pislognak, keresve a jelentést, azonnal tudtam, hogy van miről írnom. Elég hiteles lesz, ahogy elmesélem, miként csodálkoztam rá a szavakra, és mások miért néztek rám kérdőn: „Hogy hogy nem tudod?”
Kezdjük a kákiccsal – zalai módra
Rendezgetve a kiskertemet, büszkén mutogattam a szomszéd néninek, hogy ez ilyen, ez meg olyan virág, ide még ezt fogok ültetni, amúgy itt a hagymás, ott meg az évelő kertrészünk. Bólogatott is Kati néni, aztán mintegy mellékesen megjegyezte: Azért a kákicsot kiszedhetnéd onnan… Tessék? Akkor tudtam meg, hogy a pitypang bizony kákics. Mivel a kertünk telis-tele van pitypanggal, ezért elárulom: nekem ez a kedvenc zalai szavam.
Persze, arra is gondolhattam volna, hogy ez egy különleges zalai növény, ami titokban minden itteni ház hátsó kertjében terem. Botanikailag gyermekláncfű ez a hasznos és szép növény, de másutt pitypang a becsületes neve.
Most, hogy már a kágyilló is fázik...
Még mindig a kertnél maradva, az aszály csak egyetlen szempontból pozitív: kevesebb a meztelen csiga. Az, hogy ez a legkevésbé gusztusos csúszómászó állat valójában „kágyilló”, talán kicsit közelebb állt a fülemhez, mivel kígyónak hallottam először. Jó kis csúsztatás – gondoltam magamban kuncogva, azért ez elég törpe kígyó, nem igaz? Aztán arcon csapott a valóság: nem kígyó az te, hanem kágyilló!
Ilyenkor a magamfajta tudatlan bevándorlóról hamar kiderül, hogy teljesen homály fedi a gondolatait. Először én nevetek, aztán rajtam nevetnek. Így van ez és attól tartok így is marad. Egy izgalmas fűszer a beszédben, amikor bizonyos időnként elővarázsolnak, ha összefutunk.
„Na de a silingába ne szedj olyan sok almát te!”
Egy kedves kollégám szerint, a „silinga” tényleg olyan szó, amit sehol máshol nem használnak az országban. Ezt tanúsíthatom, mivel a keleti országrészben, netán Budapesten soha nem is hallottam róla. Ez bizony egy kerek, nagyméretű vesszőkosár, amibe ha túl sok almát, kukoricát, vagy mást szedünk, akkor igen nehezen emeljük meg.
„Nálunk az osztályban a zala meg a somogy megyeiek azon veszekedtek hogy hegyzőnek vagy faragónak mondjuk a faragót.” – olvasom egy közösségi oldalon.
Zalában a dzsindzsásba indulok, és a csekmetbe érkezem
Nem megyek a csekmetbe sem, hogy megkeressem a prántyás csibét, pedig még gráblát is ragadtam, hogy kevésbé herömpöljek odafelé. Na szóval, fordítsuk ezt le. A sűrű bozótba, betévedt egy kevésbé életképes csibe, akit egy gereblyével gondoltam kiszedni onnan, de úgy, hogy ne csapjak zajt, miközben a sáros hátsó udvaron átmegyek. Törededelmes vallomást teszek: nekem tetszik a "dzsindzsás" szó. De úgy tűnik, hamarosan ezt is a sutba kell dobnom.
Kati néni szerint, édesanyja még ennél is cifrább szavakat mondott, de neki teljesen természetes, hogy ezeket napi szinten használja. A magam részéről, talán sosem fogok mindent érteni, de már nem is baj. Mert pont ettől lesz Zala Zala – és én meg lassan zalaiul mosolygok rajta.