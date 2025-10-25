Most érdemes levendulát ültetni - a zalai termelő azt is elmondja, hogyan (fotók)

A levendula nem csak szép, de molyűző, nyugtató és még ehető is. Aki igazi Provance-i hangulatra vágyik, most ragadjon ásót! Profi zalai levendula termelőtől kértünk tanácsokat a növény szakszerű ültetéséhez és gondozásához.

A Boldogasszony Levendulásból csodás kilátás nyílik Zalaegerszeg felé.

Ha most palántázunk levendulát, jövő nyárra már illatos és dús bokor lehet belőle – mondja Rövid Zoltán, aki kilenc évvel ezelőtt ültette el a Boldogasszony Levendulás első csemetéit. Azóta sok ezer virággal gazdagodott a birtok, amely nyaranta Egervár közelében több hétvégén át kínál tematikus programokat és szedd magad akciókat.

Most érdemes belefogni az ültetésbe

Rövid Zoltán szerint a növény ültetéséhez az október vége és a november a legalkalmasabb.

- Ilyenkor a föld még nem fagyos, a hajtások pedig már nem nőnek vadul, így a levendula gyökerének van ideje megerősödni. Jövőre aztán új lendülettel indul, és a nyárra már illatos, virágzó bokor díszítheti a kertet vagy az erkélyt. Télen a fiatal töveket érdemes takarni mulccsal vagy fenyőkéreggel, hogy a hideg ne tegyen kárt bennük. Tavasszal jöhet egy enyhe visszavágás, virágzás után pedig a formázó metszés, hogy bokros és dús maradjon. A levendula nem igényel sok tápanyagot, de évente egyszer egy kevés komposzt meghálálja a gondoskodást.

A Vasboldogasszony melletti kertben több ezer levendula virágzik a nyár folyamán.

Otthon is könnyen szaporítható

A levendulát egyszerűen lehet szaporítani is: legkönnyebben dugványozással. Ehhez nyáron vagy kora ősszel már nem virágzó hajtásokat kell levágni, eltávolítani az alsó leveleket, majd tápdús földkeverékbe ültetve gyökereztetni. Néhány hét alatt megerősödnek, és tavasszal már ki is ültethetők a kertbe. A szaporítás magról is lehetséges, ám az hosszabb időt vesz igénybe – sorolja a tudnivalókat Rövid Zoltán.

- Ha igazán dús bokrot szeretnénk, ne feledkezzünk meg a metszésről sem. Évente legalább egyszer érdemes visszavágni a hajtásokat. Az őszi metszést mindig az első fagyok előtt végezzük, tavasszal pedig a télen elhalt szárakat távolítsuk el. Az elvirágzott részek levágása nem árt a növénynek, sőt, újabb virágzást serkent.

Az ültetvényen az olajlepárlás folyamatába és a levendulás termékek készítésébe is be lehet kukkantani.

A kevesebb néha több

A szakember szerint a siker titka néhány egyszerű szabályban rejlik, amelyeket betartva évekig gyönyörködhetünk a növényben.