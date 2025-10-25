2 órája
Most érdemes levendulát ültetni - a zalai termelő azt is elmondja, hogyan (fotók)
Itt az ideje a levendula ültetésének. Mutatjuk, hova, mivel és mikor érdemes a virágot telepíteni, hogy kertünk ékeként egészséges és igazán illatos legyen. Minden, amit a növényről tudni érdemes: házi levendulamező kialakítása lépésről lépésre.
A levendula nem csak szép, de molyűző, nyugtató és még ehető is. Aki igazi Provance-i hangulatra vágyik, most ragadjon ásót! Profi zalai levendula termelőtől kértünk tanácsokat a növény szakszerű ültetéséhez és gondozásához.
Ha most palántázunk levendulát, jövő nyárra már illatos és dús bokor lehet belőle – mondja Rövid Zoltán, aki kilenc évvel ezelőtt ültette el a Boldogasszony Levendulás első csemetéit. Azóta sok ezer virággal gazdagodott a birtok, amely nyaranta Egervár közelében több hétvégén át kínál tematikus programokat és szedd magad akciókat.
Most érdemes belefogni az ültetésbe
Rövid Zoltán szerint a növény ültetéséhez az október vége és a november a legalkalmasabb.
- Ilyenkor a föld még nem fagyos, a hajtások pedig már nem nőnek vadul, így a levendula gyökerének van ideje megerősödni. Jövőre aztán új lendülettel indul, és a nyárra már illatos, virágzó bokor díszítheti a kertet vagy az erkélyt. Télen a fiatal töveket érdemes takarni mulccsal vagy fenyőkéreggel, hogy a hideg ne tegyen kárt bennük. Tavasszal jöhet egy enyhe visszavágás, virágzás után pedig a formázó metszés, hogy bokros és dús maradjon. A levendula nem igényel sok tápanyagot, de évente egyszer egy kevés komposzt meghálálja a gondoskodást.
Otthon is könnyen szaporítható
A levendulát egyszerűen lehet szaporítani is: legkönnyebben dugványozással. Ehhez nyáron vagy kora ősszel már nem virágzó hajtásokat kell levágni, eltávolítani az alsó leveleket, majd tápdús földkeverékbe ültetve gyökereztetni. Néhány hét alatt megerősödnek, és tavasszal már ki is ültethetők a kertbe. A szaporítás magról is lehetséges, ám az hosszabb időt vesz igénybe – sorolja a tudnivalókat Rövid Zoltán.
- Ha igazán dús bokrot szeretnénk, ne feledkezzünk meg a metszésről sem. Évente legalább egyszer érdemes visszavágni a hajtásokat. Az őszi metszést mindig az első fagyok előtt végezzük, tavasszal pedig a télen elhalt szárakat távolítsuk el. Az elvirágzott részek levágása nem árt a növénynek, sőt, újabb virágzást serkent.
A kevesebb néha több
A szakember szerint a siker titka néhány egyszerű szabályban rejlik, amelyeket betartva évekig gyönyörködhetünk a növényben.
- A levendula napfényimádó, így a legfontosabb, hogy napos, meleg helyet válasszunk neki. A talaj legyen laza és jó vízáteresztő – ha túl kötött, keverjünk bele homokot vagy apró kavicsot. A tövek között érdemes 30–40 centimétert hagyni, hogy szépen tudjanak terebélyesedni. Ültetés után alaposan locsoljuk meg, de a későbbiekben inkább a mérsékelt öntözést kedveli, hiszen a pangó víz a gyökerek legnagyobb ellensége.
Fajták kavalkádja
A fajták között érdemes válogatni: a közönséges (orvosi) levendula a legelterjedtebb, rendkívül illatos és jól bírja a magyar klímát. A hibrid levendula nagyobb termetű és bőségesen virágzik, a széleslevelű típus viszont inkább a melegebb vidékeken érzi jól magát.
- A francia változata a leginkább télálló, akár 40–50 évig élhet, ha megfelelő helyen neveljük. Mi is ezt a sötétebb színű, illatos fajtát termesztjük, mivel ezt tartjuk a legalkalmasabbnak a különböző olajok és levendulás termékek készítésére – teszi hozzá Rövid Zoltán.
Szép és hasznos
- A levendula szépsége mellett sokoldalúsága miatt is kedvelt. Szárított formában molyűzőként tehetjük a szekrénybe, illóolajként vagy fürdővízbe áztatva nyugtató hatású, a konyhában pedig süteményekhez, teához vagy házi szörphöz szintén remekül illik – mondja az ültetvény tulajdonosa.
A Vasboldogasszony melletti birtokon is beszerezhetjük a minőségi palántákat, a zalai szakember pedig szívesen ad gyakorlati tanácsokat is az érdeklődő látogatóknak. Rövid Zoltán szerint a nyári időszak ismét intenzív lesz. Szedd magad akciókat hirdetnek, rendszeres családi programokat szerveznek, valamint az olajlepárlás folyamatába is be lehet majd tekinteni.