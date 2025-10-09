Randizz kutyával is! 5+1 zalai hely, ahol a szerelem és a kutyák kéz a kézben járnak

A tökéletes randihelyet nem egyszerű kiválasztani, főleg akkor, ha háziállatunkat is szeretnénk magunkkal vinni, de vannak zalai kutyás helyek, melyek jó választásnak bizonyulhatnak egy találkára. A kutyabarát, kutyás helyek Zalában is egyre népszerűbbek, mivel egyre többen viszik magukkal háziállataikat különféle programokra, Zalában is alkalmazkodnak ehhez a szolgáltatók. A megyében már étterem, kávézó, szálláshely, strand, sőt bank és nagyáruház is megengedi, hogy kedvenceikkel érkezzenek a vendégek, vagyis elmondható, hogy vannak zalai kutyás randihelyek. Most adunk 5+1 tippet azoknak, akik házi kedvencüket sem hagyják ki a romantikából.

Ha randit szervezünk, a zalai kutyás helyek közül jó választás a Gébárti-tó Zalaegerszegen

Fotó: Antal Lívia/Archív

Zalai kutyás helyek - Romantikus séta a tónál

Egy tópart kutya nélkül is romantikus hely egy randevúhoz, kutyával pedig praktikus is, ha az időjárás engedi, akkor egy kellemes séta után érdemes megpihennünk partnerünkkel egy tóparti padon. A Zalaegerszegen lévő Gébárti-tó nagyon népszerű a kutyások köreiben. Itt nyáron fürdőzhetnek is a négylábúak.

A zalai kutyás helyek közt akad étterem és vannak kutyabarát kávézók is

Fotó: Taras Potapenko / Forrás: Illusztráció / Shutterstock

Egy kávé egy kutyabarát kávézóban

Klasszikus első randi... üljünk be egy kávéra. De van-e kutyabarát kávézó Zalában? A Sugar-Cafe & Juice Bar tulajdonosa az elsők között volt Zalaegerszegen, aki kutyabarát hellyé tette a vállalkozását.

A parkban, csak mi ketten... és a kutya

Ha kutyabarát randihelyet keresünk, elsősorban a természeti környezetet részesítsük előnyben. A hideg ellenére is ki kell mozdulni és megsétáltatni kutyusunkat. Ha kevésbé forgalmas hely mellett voksolunk, jó választás Lentiben a parkerdő. Az autók számára néhány parkolóhely található itt, de gyalogosan is jól megközelíthető. A Zalaerdő gondozásában lévő parkerdő a folyamatos nyitva tartásnak köszönhetően minden évszakban szabadon látogatható, de a terület a tavaszi virágzás idején a leglátványosabb. A kutyák pedig kifejezetten élvezik, ha egy vadcsapásra rátalálnak.

A Lenti Parkerdő kedvelt helye ebeknek és gazdiknak, miért ne lenne jó helyszín egy kutyás randira?

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

A bátrabbak vacsorával próbálkozhatnak

Sokak választása esik egy közös vacsorára, ha randiról van szó. Esti programhoz kereshetünk kutyabarát éttermet. Zalában az éttermek nem igazán hirdetik magukról, hogy kutyabarátok, azonban érdemes rákérdezni, s lehet, hogy nem zárkóznak el egy ilyen kéréstől. Zalaegerszegen a Gébárti-tó partján a Fehér Hattyú Étteremre kutyabarátként találunk rá az interneten. Így a tóparti sétát összeköthetjük egy kellemes vacsorával is, vagy fordítva.