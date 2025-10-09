2 órája
Randizz kutyával is! 5+1 zalai hely, ahol a szerelem és a kutyák kéz a kézben járnak
A négylábúak sokszor szinte már családtagnak számítanak. Ismerkedni is lehet például kutyával sétáltatás közben, vagy épp az állatok szeretete hoz össze embereket. Egyesek számára furcsa lehet, ha az eb is velünk tart a találkozóra, ám nagyon jól jöhet, ha épp beállt a kínos csend. Ha kedvenceiteket is magatokkal vinnétek, mutatjuk, hogy melyek lehetnek kellemes zalai kutyás helyek egy randevúra.
Ha randit szervezünk, a zalai kutyás helyek közül jó választás a Gébárti-tó Zalaegerszegen
Fotó: Antal Lívia/Archív
A tökéletes randihelyet nem egyszerű kiválasztani, főleg akkor, ha háziállatunkat is szeretnénk magunkkal vinni, de vannak zalai kutyás helyek, melyek jó választásnak bizonyulhatnak egy találkára. A kutyabarát, kutyás helyek Zalában is egyre népszerűbbek, mivel egyre többen viszik magukkal háziállataikat különféle programokra, Zalában is alkalmazkodnak ehhez a szolgáltatók. A megyében már étterem, kávézó, szálláshely, strand, sőt bank és nagyáruház is megengedi, hogy kedvenceikkel érkezzenek a vendégek, vagyis elmondható, hogy vannak zalai kutyás randihelyek. Most adunk 5+1 tippet azoknak, akik házi kedvencüket sem hagyják ki a romantikából.
Zalai kutyás helyek - Romantikus séta a tónál
Egy tópart kutya nélkül is romantikus hely egy randevúhoz, kutyával pedig praktikus is, ha az időjárás engedi, akkor egy kellemes séta után érdemes megpihennünk partnerünkkel egy tóparti padon. A Zalaegerszegen lévő Gébárti-tó nagyon népszerű a kutyások köreiben. Itt nyáron fürdőzhetnek is a négylábúak.
Egy kávé egy kutyabarát kávézóban
Klasszikus első randi... üljünk be egy kávéra. De van-e kutyabarát kávézó Zalában? A Sugar-Cafe & Juice Bar tulajdonosa az elsők között volt Zalaegerszegen, aki kutyabarát hellyé tette a vállalkozását.
A parkban, csak mi ketten... és a kutya
Ha kutyabarát randihelyet keresünk, elsősorban a természeti környezetet részesítsük előnyben. A hideg ellenére is ki kell mozdulni és megsétáltatni kutyusunkat. Ha kevésbé forgalmas hely mellett voksolunk, jó választás Lentiben a parkerdő. Az autók számára néhány parkolóhely található itt, de gyalogosan is jól megközelíthető. A Zalaerdő gondozásában lévő parkerdő a folyamatos nyitva tartásnak köszönhetően minden évszakban szabadon látogatható, de a terület a tavaszi virágzás idején a leglátványosabb. A kutyák pedig kifejezetten élvezik, ha egy vadcsapásra rátalálnak.
A bátrabbak vacsorával próbálkozhatnak
Sokak választása esik egy közös vacsorára, ha randiról van szó. Esti programhoz kereshetünk kutyabarát éttermet. Zalában az éttermek nem igazán hirdetik magukról, hogy kutyabarátok, azonban érdemes rákérdezni, s lehet, hogy nem zárkóznak el egy ilyen kéréstől. Zalaegerszegen a Gébárti-tó partján a Fehér Hattyú Étteremre kutyabarátként találunk rá az interneten. Így a tóparti sétát összeköthetjük egy kellemes vacsorával is, vagy fordítva.
Kicsit fura, kevésbé romantikus, de lehet vinni a kutyát is
A közös vásárlás is lehet egy randi programja. Egyes bevásárlóközpontokba már házi kedvencünket is bevihetjük. Zalaegerszegen a Zala Plaza állatbarát üzletközpontként a jól szocializált kutyával és a házirend által engedélyezett egyéb állattal rendelkezők részére lehetőséget biztosít, hogy négylábú társukkal együtt vegyék igénybe a bevásárlóközpont üzletkínálatát és szolgáltatásait.
Ha már összemelegedtetek...
Ha már túl vagyunk az ismerkedés első szakaszán, jöhet egy hétvége együtt és a kutyussal. A közelmúltban a magyar-szlovén határon lévő Abbázia Country Club az év kutyabarát szolgáltatója címet is kiérdemelte. A forgalomtól távol eső szálláshelyen ráadásul vadregényes erdei túrákra is lehetőség nyílik.