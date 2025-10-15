Akkor és most
Nem hiszed el, mennyit fejlődött Zalaegerszeg! Videón a látványos változás
A TikTokon leltünk arra a látványos videóra, amely bemutatja, hogy a kétezres évektől mekkorát ugrott Zalaegerszeg fejlődése. A változás a korábbi és friss képek összehasonlításával igazán szembeötlő, mind a belvárost, mind pedig a település ipari területeit illetően. A megyeszékhely sokat épült és szépült az utóbbi években, évtizedekben: íme, a bizonyíték!
