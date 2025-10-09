A nagyközönség ritkán láthatja a könnyező Zacher Gábort – meglepetésbulival lepték meg kollégái

A rendezvényt egy valódinak látszó riasztásra hívás álcázta: Zacher Gábor egy kávézóba érkezett, ahol szerencsére nem betegek, hanem a mentős bajtársai várták.

"Zacher doktor fanyar humora, megkérdőjelezhetetlen szaktudása és végtelen embersége hatására mindig a közösség középpontjába került. Bajtársai szeretnek vele dolgozni, pontosan tudja, hogy mivel tud mosolyt csalni az arcukra, még a legnehezebb napokon is" - írja Facebook bejegyzésében az OMSZ.

Fotó: Pezzetta Umberto / Forrás: Zalai Hírlap

Meglepő riasztás: nyugdíjhatárt átlépve könnyezett Zacher Gábor

A mindig tettre kész szakember nem csupán a szavak bajnoka: amikor riasztás érkezik, azonnal cselekszik – megment életeket, elmulasztja a vesegörcsöket, kötéseket helyez sérült testrészekre, és kórházak orvosaival egyeztet. Bár hazánkban sok elhivatott szakember dolgozik az egészségügyben, Dr. Zacher Gábor azon ritka orvosok közé tartozik, akiknek valóban az élete a hivatása.



Az Országos Mentőszolgálat, a közösségi oldalán írja róla: „Egy igazi ikon, az Országos Mentőszolgálat egyik meghatározó alakja.”

Zalaegerszegen is inspirált a Csízben tartott rendezvényen

Dr. Zacher Gábor főorvos, mentőorvos, toxikológus, címzetes egyetemi docens alig egy hónapja vendégeskedett a megyeszékhelyen. Az Egészséges Zalaegerszeg Program részeként, az önkormányzat, a diákönkormányzat és a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesülete szervezésében szervezett zalaegerszegi előadásán, mely során a függőségekről beszélt a túlnyomórészt fiatalokból álló közönséghez, jól láthattuk, hogy Zacher doktor tele van szellemi és fizikai energiával, fanyar humora és őszinte szavai egészen biztosan mélyre hatoltak – sokszor karcoltak.

Zacher doktor következő előadása Zalaegerszegen

Ugyan papíron már elérte a nyugdíjkorhatárt, még gondolni sem akar a visszavonulásra. Nem csoda, hiszen maga mondta, hogy el nem tudja képzelni, amint otthon ül és „nem csinál semmit”. Mint mentőorvosra és mint fantasztikus nagy tudású, karizmatikus előadóra számítanak rá az emberek, legyen az bárhol az országban, Budapesten, egy kistelepülésen, vagy épp Zalaegerszegen. Itt például az Egészséges Zalaegerszeg Program keretében,



Január 16-án, pénteken, 17:00 órakor lesz az ingyenes Egészség Akadémia előadója az Art Moziban.



