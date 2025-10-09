október 9., csütörtök

Termékvisszahívás

6 perce

Semmiképp se fogyaszd! Felkapott italt vontak ki a forgalomból

Címkék#növényvédőszer#NKFH#tea#stressz#termékvisszahívás#Argentína

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) kivont a forgalomból egy Argentínából származó teát. A yerba mate napjainkban egyre népszerűbb ital, különösen a sportolók és a fiatalok körében. A problémás termékben a határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki.

Zaol.hu

A yerba mate tea nemcsak Dél-Amerikában, hanem Európában is egyaránt hódít. Egy kifejezetten népszerű italról van szó, amely nemcsak fokozza az éberséget, segít a koncentrációban, de még a stresszt is csökkenti. A fogyasztóvédelem hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást arról, hogy az egyik ilyen termékben veszélyes anyagot találtak.

Termékvisszahívást adtak ki egy yerba mate teára.
Fotó: DC_Aperture / Forrás:  Shutterstock

Pontosan melyik yerba mate termékről van szó?

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján határértéket meghaladó növényvédőszer tartalmat mutattak ki az Argentínából érkező termékben. Az árucikk egy cseh importőrön keresztül Magyarországra is eljutott, így a magyar fogyasztók is vásárolhattak belőle.

  • Termék: Yerba Mate Piporé Tradicional, 1kg
  • Vonalkód: 7793750000019
  • LOT: 0224
  • Termékvisszahívás oka: határértéket meghaladó növényvédőszer tartalom
A problémás termék.
Forrás: NKFH

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással (Kamlesh Kft.) a vállalkozás az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásról.

- írj hivatalos oldalán az NKFH.

A hatóság arra kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben vásároltak a visszahívásban érintett termékből, semmiképp se fogyasszák el.

 

