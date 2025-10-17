A hosszú hétvégén wellnessbe menekülnek a magyarok: még elcsíphetünk egy jó ajánlatot

A legtöbben 2–3 éjszakás kikapcsolódást terveznek, és a hotelek, valamint az apartmanok a legkeresettebb szállástípusok – írja a szállásfoglaló portál adatai alapján az MTI. A foglalások közel fele (46 százalék) 70 ezer forint alatti kosárértékű, a vendégek további 40 százaléka 70–170 ezer forint közötti összeget költ a wellness programra, míg 14 százalékuk 170 ezer forint fölött foglal szállást.

Az október 23-i hosszú hétvégére szóló foglalások harmada wellness pihenést ígér.

Fotó: AleksandarNakic / Forrás: Getty Images

Hévíz az egyik fő cél a wellness foglalásokban

A toplistán Pécs, Nyíregyháza, Hévíz és Sopron is ott van a kedvelt úti célok között. Régiós bontásban Észak-Magyarország vezet 26 százalékos aránnyal, ezt követi Nyugat-Dunántúl (14 százalék), míg a Balaton térsége a harmadik helyen áll (13 százalék). A wellnesspihenések toplistáját Hajdúszoboszló és Siófok vezeti, utánuk holtversenyben Hévíz és Miskolc következik. A wellnessezők 73 százaléka ellátással foglal, többségük félpanziót választ (46 százalék).

A legtöbben két éjszakára foglalnak (40 százalék), három éjszakára 37 százaléknyian, míg egyetlen éjszakát a vendégek közel ötöde tölt el. A négy vagy több éjszakás tartózkodások mindössze 5 százalékot tesznek ki.

Már napok óta teltházas a szállodánk az október 23-i hosszú hétvégére, és az őszi szünet első napjai is gyorsan beteltek – mondta Baldauf Csaba, a hévízi Kolping Family Resort igazgatója – A mostani időszakban több osztrák és cseh vendég érkezik, míg magyar vendégből valamivel kevesebbre számítunk a szünet második felében. Ennek fő oka, hogy Ausztriában és Csehországban is őszi szünet van ebben az időszakban. Az utolsó pillanatos foglalások jellemzőek, de összességében nagyon erős őszi szezonra számítunk.

Már napok óta teltházas a szállodánk az október 23-i hosszú hétvégére, és az őszi szünet első napjai is gyorsan beteltek – mondta Baldauf Csaba, a hévízi Kolping Family Resort igazgatója.

Forrás: Kolping Hotel

Megnézik az emberek, mennyi pénzt adnak ki a pihenésért

A szállástípusokat tekintve kiegyenlített a mezőny: a foglalások 29 százaléka hotelbe, 28 százaléka apartmanba szól, vendégházat pedig minden negyedik alkalommal választanak. A panziók aránya 13, az egyéb szálláshelyeké 5 százalék. Az utazók harmada kér ellátást, leginkább reggelit vagy félpanziót.

A foglalások többsége két felnőttre szól (52 százalék), a családos foglalások aránya 29 százalék. A hotelfoglalások több mint fele négycsillagos, 40 százalékuk háromcsillagos szállásra vonatkozik. A szállodai vendégek 95 százaléka ellátást is igényel, körükben a félpanzió a legnépszerűbb (57 százalék). A wellnessfoglalások felénél a kosárérték 70–170 ezer forint közé esik, 22 százalékuk legfeljebb 70 ezer forintos költést jelent, 19 százalékuk 170–270 ezer forint közötti, míg a 270 ezer forint feletti foglalások aránya 9 százalék volt – áll a Szallas.hu összegzésében.