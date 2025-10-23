Ne etesd a hattyúkat! 4 ok, amiért a vízimadarak etetése több kárt okoz, mint hasznot

Az etetés ugyanis nemcsak felesleges, hanem tömegesen sodorhatja veszélybe az állatokat, ami ellen világszerte küzdenek a hatóságok és a természetvédők. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület arra kéri a lakosságot, előbb tájékozódjanak, mielőtt segíteni szeretnének a tél beállta előtt a vízimadarak etetésében.

A vadon élő vízimadarak számára nem a „szeretetünkre", hanem az értő, a saját szabályaik szerint élni hagyó, szemlélődő tiszteletünkre van szükségük! – írja oldalán az MME.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fotó: Orbán Zoltán

A vízimadarak számára nem segítség a tél előtti etetés

Az MME közleményében kiemelte: a vízimadarak életmódja, különösen a télre való felkészülésük, alapvetően eltér az énekesmadarakétól. Míg utóbbiak számára hasznos lehet a téli etető, a récék, hattyúk és sirályok esetében az emberi etetés inkább árt, mint használ.

A harminc éve nem látott keménységű fagyokat hozó 2016/2017-es tél szomorú tapasztalatai, a tömeges madárelhullások és a közösségi fórumokon sajnálatos módon terjedő téves híresztelések rávilágítottak arra, hogy a madarak és az emberek védelme érdekében Magyarországon is beszélni kell a témáról.

A természetvédelmi szervezet az önkormányzatok és a lakosság számára ingyenesen letölthető, kihelyezhető plakátot is készített a témában.

A szervezet szerint az etetés több szempontból is káros:

megzavarja a madarak természetes vonulási viselkedését,

növeli a zsúfoltságot és az agressziót

fokozza a sérülések és a fertőzések, köztük az emberre is veszélyes madárinfluenza terjedésének kockázatát,

a felesleges táplálék maradéka pedig patkányokat vonz és szennyezi a vizeket.

A kenyér és más, tápanyagszegény ételek hosszú távon egészségkárosodást okoznak a madaraknál (például az úgynevezett angyalszárny-betegséget), és arra is ösztönzik őket, hogy olyan helyeken maradjanak, ahol nem tudnának önállóan megélni.

Az MME szerint a vízimadarak etetése „öngerjesztő problémaspirálként” működik: az emberek etetik a madarakat, azok emiatt nem vonulnak el, a helyben maradt állományt pedig a lakosság tovább eteti, látva, hogy ott vannak – így a folyamat évről évre ismétlődik.

