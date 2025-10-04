Országos Étterem Hét: zalai ízek és vendéglátás terítéken

A kivételes, erre az alkalomra összeállított többfogásos menüsorokat fix árakon kínálják az éttermek: a top kategóriás helyek 6.900, a prémium éttermek 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól. – írja cikkében az MTI. Igazi élmény felfedezni a vendéglátás újabb és újabb, számunkra eddig nem látott helyeit.

Forrás: Lokalista Nagykanizsa

Vendéglátás felsőfokon - alacsony áron

A DiningCity Országos Étterem Hét eseményét, 2011 óta rendezi meg a szervező DiningCity, azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a hazai prémium kategóriás éttermeket. Az eseményre évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül sor.

A szervezők kiemelték: az éttermek ez időre befagyasztott árai nem emelkedtek, és különleges alapanyagokból készült meglepetés fogások is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket.

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges.

A nagykanizsai Lokalista is a zalai éttermek között

Izgalmas menüsorral és a megszokott kellemes környezetben találkozhatunk Nagykanizsán a Lokalista. A közkedvelt étterem október 6.-tól várja vendégeit, akik az Étterem Hétre regisztráltak.

Erre az alkalomra összeállított ételsoruk igen csábító, például az „Angus flat iron steak, sütőtök, molé, mángold” tételt szívesen megnéznénk a tányéron is. Külön kiemelendő, hogy a laktóz és gluténérzékenyekre is figyeltek az ételek kitalása során.

A kiváló és elismert éttermek egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal. – írja az MTI, a DiningCity közleményére hivatkozva.

„Jó látni, hogy beleszeretnek az éttermünkbe” – Hévízről is csatlakoztak

Nálunk még lehet foglalni, szeretettel várjuk régi és leendő vendégeinket. Tegnap kezdtünk és az esemény végéig folyamatosan dolgozni fogunk azon, hogy elkápráztassuk őket. - mondja Lihner Tamás a hévízi Liget Royal Étterem vezetője. Igyekeztünk olyan menüsort összeállítani, amely tükrözi a zalai ízvilágot és az ősz jellegzetes illatait, aromáit. A vaddisznócomb, tejfölös vargánya krémmel és dödöllével például egy ilyen finom részlet. A gesztenye is csodálatosan kívánkozik ilyenkor az asztalra, ebből egy pohárkrémet kínálunk csokis meggydarabokkal. Ráadásul a háromfogásos menüt mindössze 8900 forintért fogyaszthatják el a hozzánk regisztrálók.