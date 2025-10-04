október 4., szombat

Vendéglátás felsőfokon

2 órája

Országos Étterem Hét: zalai ízek és vendéglátás terítéken

Címkék#Hévíz#Országos Étterem Héten#Nagykanizsa#kínálat

Október 2. és 19. között több mint 200 hazai étterem, köztük 15 Michelin-ajánlott vendéglő várja a vendégeket, és mutatja be kínálata legjavát 18 napon keresztül az őszi „Országos Étterem Héten”. A zalai vendéglátás igazán kitesz magáért a rendezvénysorozat idején.

Keszán-Dopita Tünde

A kivételes, erre az alkalomra összeállított többfogásos menüsorokat fix árakon kínálják az éttermek: a top kategóriás helyek 6.900, a prémium éttermek 8.900, az exkluzív kategóriát képviselők pedig 10.900 forinttól. – írja cikkében az MTI. Igazi élmény felfedezni a vendéglátás újabb és újabb, számunkra eddig nem látott helyeit.

vendéglátás
Izgalmas menüsorral és a megszokott kellemes környezetben találkozhatunk Nagykanizsán a Lokalistában. A vendéglátás igazi zalai hangulatú.
Forrás:  Lokalista Nagykanizsa

Vendéglátás felsőfokon - alacsony áron

A DiningCity Országos Étterem Hét eseményét, 2011 óta rendezi meg a szervező DiningCity, azzal a céllal, hogy minél szélesebb réteg ismerhesse meg a hazai prémium kategóriás éttermeket. Az eseményre évente kétszer, tavasszal és ősszel kerül sor.

A szervezők kiemelték: az éttermek ez időre befagyasztott árai nem emelkedtek, és különleges alapanyagokból készült meglepetés fogások is várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. 

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges.

A nagykanizsai Lokalista is a zalai éttermek között

Izgalmas menüsorral és a megszokott kellemes környezetben találkozhatunk Nagykanizsán a Lokalista. A közkedvelt étterem október 6.-tól várja vendégeit, akik az Étterem Hétre regisztráltak. 

Erre az alkalomra összeállított ételsoruk igen csábító, például az „Angus flat iron steak, sütőtök, molé, mángold” tételt szívesen megnéznénk a tányéron is. Külön kiemelendő, hogy a laktóz és gluténérzékenyekre is figyeltek az ételek kitalása során.

A kiváló és elismert éttermek egytől-egyig kínálatuk legjavával készülnek, a legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból összeállított menüsorokkal. – írja az MTI, a DiningCity közleményére hivatkozva.

„Jó látni, hogy beleszeretnek az éttermünkbe” – Hévízről is csatlakoztak

Nálunk még lehet foglalni, szeretettel várjuk régi és leendő vendégeinket. Tegnap kezdtünk és az esemény végéig folyamatosan dolgozni fogunk azon, hogy elkápráztassuk őket. - mondja Lihner Tamás a hévízi Liget Royal Étterem vezetője. Igyekeztünk olyan menüsort összeállítani, amely tükrözi a zalai ízvilágot és az ősz jellegzetes illatait, aromáit. A vaddisznócomb, tejfölös vargánya krémmel és dödöllével például egy ilyen finom részlet. A gesztenye is csodálatosan kívánkozik ilyenkor az asztalra, ebből egy pohárkrémet kínálunk csokis meggydarabokkal. Ráadásul a háromfogásos menüt mindössze 8900 forintért fogyaszthatják el a hozzánk regisztrálók.

Igyekeztünk olyan menüsort összeállítani, amely tükrözi a zalai ízvilágot és az ősz jellegzetes illatait, aromáit. Forrás: Liget Royal Étterem Hévíz

Nekünk az Országos Étterem Hét rendezvénysorozata alatt rendkívül pozitívak voltak a tapasztalataink, új törzsvendégekkel gazdagodtunk és mindig izgalmas feladat összeállítani egy csábító menüsort is. Jó megtapasztalni, hogy egy-egy ilyen alkalommal beleszeretnek az éttermünkbe és később akár családi eseményt is szerveznek hozzánk ezek a vendégek.

Az Országos Étterem Hét ráadásul széles médiamegjelenést is kap, így az éttermek híre is több emberhez eljuthat. 
 

 

