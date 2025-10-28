56 perce
Láttál már ilyet? Leváltják azt, aki elfárad
Vonulnak a vadlibák. Mintha megérezték volna a téli időszámítás kezdetét. Mint minden évben, most is jelezték az emberes november közeledtét. Egerszeghegy fölött tartottak délnek az égen. Nem is akárhogyan: rendezetten, V-alakban. Ilyentájt ők a legjobb időjósok. Fönt a magasban érzékelik a légkör-változást, s tudtunkra adják az évszakváltás közeledtét.
V-alakban vonuló vadlibák
Forrás: MME
Az ősz végi vadlibavonulás az egyik leglátványosabb természeti jelenség. Már-már azt hittem, az idén nem jönnek. Napokig kitartóan lestem őket a teraszon vagy a kertben. Nem csalódtam bennük. Egyszer csak szokott módon a hangjukkal jelezték közeledésüket. Aztán föltűntek szárnycsapásaikkal a magasban a hegygerinc fölött.
Vadlibák: az elöl repülők szélárnyékot képeznek
Az általuk felvett repülési formáció természeti fenomén, amely a hatékonyságot szolgálja. Ornitológusok magyarázata szerint úgy spórolnak energiát, hogy az elöl lévők a levegőt hasítva szélárnyékot képeznek a mögöttük haladóknak. Egy kutatás szerint a csapatok így akár 71 százalékkal hosszabb távot tehetnek meg, mintha egyedül repülnének.
A vadludak egyelőre nem hagynak el teljesen minket. A vonulás elhúzódhat, így egy ideig a közelünkben maradnak. Az éjszakákat a biztonságot nyújtó nagyobb tavakon, folyók mellékágain töltik. Napközben a kukoricaföldeket, sarjadó búzatáblákat vagy más vetéseket lepik el – olykor károkat okozva a gazdáknak. Mielőtt beköszönt a nagyobb hideg, esetleg leesik a hó, továbbállnak dél felé, de enyhe teleken hosszabb ideig kitartanak.
A hűvösebb északi területekről, Skandináviából vagy Szibériából indulnak útnak. Magyarországon, mint közbülső állomáson, gyakran hosszabb időre megállnak, hogy erőt gyűjtsenek. Amint rosszabbra fordul az idő, a Balkán vagy Dél-Európa más térségei, például Görögország felé veszik az irányt, ahol kihúzzák a telet. Pihenők beiktatásával akár több ezer kilométert is megtesznek, mire célhoz érnek.
Párválasztásuk egy életre szól
A vadlibacsapatok igazi közösségi, demokratikus jegyeket mutatnak. Mivel élen haladni a legfárasztóbb, ezért a kolónia tagjai cserélik egymást, hogy mindenki vezessen, majd pihenhessen. A köztudat szerint a vadliba a hűség mintája, családi élete példaértékű. Párválasztása egész életre szól, az utódgondozásban a tojó mellett a gúnár is aktív szerepet vállal. Ha valamelyikük elveszíti a párját, a másik hosszú ideig egyedül marad (gyászolja), ám bizonyos idő után más társat keres magának.
Amikor vonulás közben a vezető elfárad, másvalaki veszi át a szerepét az élen. Folyamatosan mindegyikükre sor kerül. Lehet, hogy nem ő a legkorosabb, a többiek mégis egyként követik. A köztük meglévő kommunikáció jeleként a hátul elhelyezkedők gágogva biztatják kitartásra az előttük lévőket, egyben jelezve, hogy ők, a leszakadók is bírják még az iramot. Ha valamelyikük mégis kirepül a sorból, a többiek lassítanak, hogy társuk visszatérjen hozzájuk.
Mi ez, ha nem a természet újabb csodája?!
E sok humánum a svéd Nobel-díjas írónő, Selma Lagerlöf bájos lúdjait juttatja az eszembe. A huszadik század fordulóján született meseregényből animációs tv-sorozat készült a nyolcvanas ékeben, amelyet világszerte, így nálunk is nagy sikerrel mutattak be. Ebben hangzik el a morális gondolatok egyike:
„Vagyunk úgy néha egy-egy állattal, hogy akaratlanul is kételkedünk – állat-e vajon? És szinte félünk tőle, mert hátha elvarázsolt ember.”
A sorozat erkölcsi tanulságként szolgál arra nézvést, hogy a madarak közelsége megtanítja a főhős Nils Holgersson-t: a világot nem csak a mi szemszögünkből kell nézni, hisz a legkisebb természeti lénynek is van értéke.
Van mit tanulnunk a madaraktól. Létük és viselkedésük ráébreszt arra, milyen kicsi is a világot uralma alá hajtó bölcs, értelmes ember , a homo sapiens…