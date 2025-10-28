Láttál már ilyet? Leváltják azt, aki elfárad

Az ősz végi vadlibavonulás az egyik leglátványosabb természeti jelenség. Már-már azt hittem, az idén nem jönnek. Napokig kitartóan lestem őket a teraszon vagy a kertben. Nem csalódtam bennük. Egyszer csak szokott módon a hangjukkal jelezték közeledésüket. Aztán föltűntek szárnycsapásaikkal a magasban a hegygerinc fölött.

Vadlibák. A rendezetlenség csak látszólagos

Vadlibák: az elöl repülők szélárnyékot képeznek

Az általuk felvett repülési formáció természeti fenomén, amely a hatékonyságot szolgálja. Ornitológusok magyarázata szerint úgy spórolnak energiát, hogy az elöl lévők a levegőt hasítva szélárnyékot képeznek a mögöttük haladóknak. Egy kutatás szerint a csapatok így akár 71 százalékkal hosszabb távot tehetnek meg, mintha egyedül repülnének.

A vadludak egyelőre nem hagynak el teljesen minket. A vonulás elhúzódhat, így egy ideig a közelünkben maradnak. Az éjszakákat a biztonságot nyújtó nagyobb tavakon, folyók mellékágain töltik. Napközben a kukoricaföldeket, sarjadó búzatáblákat vagy más vetéseket lepik el – olykor károkat okozva a gazdáknak. Mielőtt beköszönt a nagyobb hideg, esetleg leesik a hó, továbbállnak dél felé, de enyhe teleken hosszabb ideig kitartanak.

A hűvösebb északi területekről, Skandináviából vagy Szibériából indulnak útnak. Magyarországon, mint közbülső állomáson, gyakran hosszabb időre megállnak, hogy erőt gyűjtsenek. Amint rosszabbra fordul az idő, a Balkán vagy Dél-Európa más térségei, például Görögország felé veszik az irányt, ahol kihúzzák a telet. Pihenők beiktatásával akár több ezer kilométert is megtesznek, mire célhoz érnek.

Párválasztásuk egy életre szól

A vadlibacsapatok igazi közösségi, demokratikus jegyeket mutatnak. Mivel élen haladni a legfárasztóbb, ezért a kolónia tagjai cserélik egymást, hogy mindenki vezessen, majd pihenhessen. A köztudat szerint a vadliba a hűség mintája, családi élete példaértékű. Párválasztása egész életre szól, az utódgondozásban a tojó mellett a gúnár is aktív szerepet vállal. Ha valamelyikük elveszíti a párját, a másik hosszú ideig egyedül marad (gyászolja), ám bizonyos idő után más társat keres magának.