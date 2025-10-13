1 órája
Láttunk vadkacsákat, őrségi tököst kóstoltunk, gyilkos galócát szemléltünk – sétánk a vadak ásta tó körül (galéria, videó)
Októbernek kellett eljönni ahhoz, hogy a fák lombkoronáinak harsánynak már nem nevezhető zöldjeit kezdjék felváltani a sárgás, narancssárgás, bordóba hajló színek. Ezt látni ne késlekedjünk! Húzzuk fel a túracipőnket, és irány a természet. Több kirándulóhely is szóba jöhet, ilyen a szomszéd vármegyei Vadása-tó, ahova például utunk vezethet.
Ősszel átalakul a természet, egy erdőben, egy vízparton sétálva tanúi lehetünk utolsó próbálkozásainak. Ilyen kirándulóhely a zalaiak által is kedvelt Vas vármegyei Vadása-tó, amit a legenda szerint vadak ástak. Az ősz középén járva már nem hajt ki új cserje, a fák sem növesztenek új ágakat, de még erdei gombák nőnek. Utunkba akadt néhány faj, pár galambica, kalapját még csak dobverő alakban mutató őzlábgomba, és egy ugyancsak növekvő gyilkos galóca.
Vadása-tó: a horgászok is kedvelik
A hegyhátszentjakabi Vadása-tó népszerű kirándulóhely, ahol nyáron strand is működik. Ősszel a horgászok veszik birtokba, ott-jártunkkor is sok család hódolt eme szenvedélyének. Tanúi lehettünk egy háromkilós ponty kifogásának, a vadkacsák fürdésének és pihenésének.
A tavat körbejárható erdőben, illetve a Rókalyuk-tanösvényen sok túrázóval találkozhattunk. Sokan sétáltak vasárnap, hiszen a hetedik napon az Úr is megpihent. A vendéglátóegységek közül már csak egy pizzéria tart nyitva hétvégeken. Mi mást kóstolhattunk volna, mint az idei „közönségdíjast”, a pirított tökmaggal megszórt és tökmagolajjal meglocsolt Őrségi tökös pizzát, amelyből a legtöbb fogyott.
Bár a kirándulók csevegése strandi nyüzsgést keltett a vízpart körül, mégis nyugalmat, békét áraszt a Vadása-tó és környéke. Zalában is van jó néhány hasonló pihenésre, elvonulásra alkalmas kirándulóhely, itt viszont (szinte) garantált, hogy nem találkozol ismerőssel.
Így igyekszik az őszbe a Vadása-tóFotók: Antal Lívia