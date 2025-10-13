Láttunk vadkacsákat, őrségi tököst kóstoltunk, gyilkos galócát szemléltünk – sétánk a vadak ásta tó körül (galéria, videó)

Ősszel átalakul a természet, egy erdőben, egy vízparton sétálva tanúi lehetünk utolsó próbálkozásainak. Ilyen kirándulóhely a zalaiak által is kedvelt Vas vármegyei Vadása-tó, amit a legenda szerint vadak ástak. Az ősz középén járva már nem hajt ki új cserje, a fák sem növesztenek új ágakat, de még erdei gombák nőnek. Utunkba akadt néhány faj, pár galambica, kalapját még csak dobverő alakban mutató őzlábgomba, és egy ugyancsak növekvő gyilkos galóca.

Őszbe hajló arcát mutatja a Vadása-tó, ami egész évben kedvelt kirándulóhely

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vadása-tó: a horgászok is kedvelik

A hegyhátszentjakabi Vadása-tó népszerű kirándulóhely, ahol nyáron strand is működik. Ősszel a horgászok veszik birtokba, ott-jártunkkor is sok család hódolt eme szenvedélyének. Tanúi lehettünk egy háromkilós ponty kifogásának, a vadkacsák fürdésének és pihenésének.

A Vadása-tóban a vadkacsák is jól érzik magukat

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A tavat körbejárható erdőben, illetve a Rókalyuk-tanösvényen sok túrázóval találkozhattunk. Sokan sétáltak vasárnap, hiszen a hetedik napon az Úr is megpihent. A vendéglátóegységek közül már csak egy pizzéria tart nyitva hétvégeken. Mi mást kóstolhattunk volna, mint az idei „közönségdíjast”, a pirított tökmaggal megszórt és tökmagolajjal meglocsolt Őrségi tökös pizzát, amelyből a legtöbb fogyott.

Ha megéhezel, még kóstolhatsz Őrségi tökös pizzát

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Bár a kirándulók csevegése strandi nyüzsgést keltett a vízpart körül, mégis nyugalmat, békét áraszt a Vadása-tó és környéke. Zalában is van jó néhány hasonló pihenésre, elvonulásra alkalmas kirándulóhely, itt viszont (szinte) garantált, hogy nem találkozol ismerőssel.