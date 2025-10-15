Csendbe borul a színpad: lemondta minden idei fellépését a népszerű zenekar

"Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik-koncertet!" - írta a zenekar közösségi oldalán. A rajongóknak nem kell aggódniuk a megvásárolt jegyek miatt, hiszen a Tixa rendszeren keresztül megvásárolt jegyek automatikusan visszatérítésre kerülnek. A Ticketswap oldalon keresztül vásárolt jegy esetén a Ticketswap ügyfélszolgálatát kell keresni.

A Vad Fruttik zenekarnak Zalában is sok rajongója van. Képünkön a 2023-as zalaegerszegi koncert egy pillanata. Forrás: ZH-Archívum/Gyuricza Ferenc

A zenekar azt ígéri: az esetleges új időpontokról hamarosan további infóval jelentkeznek, köszönik a rajongók megértését és a támogatását!

Vad Fruttik Zalában

A Vad Fruttik zenekarnak Zalában is sok rajongója van, legutóbb 2023 júniusában, az EgerszegFeszt nagyszínpadán lépett fel a hazai alterpop színtér egyik legkedveltebb zenekara. A Likó Marcell énekes-gitáros által vezetett csapat akkor négy év után tért vissza Zalaegerszegre, és hatalmas sikert aratott.

És ha meghallgatnál egy jó kis Vad Fruttik-dalt, íme: