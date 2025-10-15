október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rajongók ezrei csalódottak

1 órája

Csendbe borul a színpad: lemondta minden idei fellépését a népszerű zenekar

Címkék#visszavétel#Vad Fruttik#jegy#zenekar

Nem ilyen hírt vártak a rajongók. A Vad Fruttik bejelentette: idén már nem áll színpadra. Minden fellépésüket lemondták, köztük a budapesti dupla bulit is, számolt be róla társportálunk, a vaol.hu.

Zaol.hu
Csendbe borul a színpad: lemondta minden idei fellépését a népszerű zenekar

Lemondta minden idei koncertjét az együttes.

Forrás: vaol.hu

"Egészségügyi okok miatt kénytelenek vagyunk lemondani az összes idei évre meghirdetett Vad Fruttik-koncertet!" - írta a zenekar közösségi oldalán. A rajongóknak nem kell aggódniuk a megvásárolt jegyek miatt, hiszen a Tixa rendszeren keresztül megvásárolt jegyek automatikusan visszatérítésre kerülnek. A Ticketswap oldalon keresztül vásárolt jegy esetén a Ticketswap ügyfélszolgálatát kell keresni.

Vad Fruttik
A Vad Fruttik zenekarnak Zalában is sok rajongója van. Képünkön a 2023-as zalaegerszegi koncert egy pillanata. Forrás:  ZH-Archívum/Gyuricza Ferenc

A visszavételekről további részleteket a vaol.hu cikkében olvashatsz. 

A zenekar azt ígéri: az esetleges új időpontokról hamarosan további infóval jelentkeznek, köszönik a rajongók megértését és a támogatását!

Vad Fruttik Zalában

A Vad Fruttik zenekarnak Zalában is sok rajongója van, legutóbb 2023 júniusában, az EgerszegFeszt nagyszínpadán lépett fel a hazai alterpop színtér egyik legkedveltebb zenekara. A Likó Marcell énekes-gitáros által vezetett csapat akkor négy év után tért vissza Zalaegerszegre, és hatalmas sikert aratott.

És ha meghallgatnál egy jó kis Vad Fruttik-dalt, íme:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu