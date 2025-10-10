Világnap 56 perce

Tudtad? Van, amikor tilos lemosni a tojást!

Minden évben október közepén tartják ennek a fontos élelmiszernek a világnapját. A Tojás Világnapján a Nébih a biztonságos tárolásáról, felhasználásáról adott ki közleményt, hogy ne legyen baj.

A tojás világnapja alkalmából tanácsokat adott a Nébih Fotó: Török János/MW

Kevesen tudják, hogy a tojás helytelen kezelése élelmiszerbiztonsági kockázatot is jelenthet. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Oktatási Programja ezért összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat többek között a tojás otthoni kezeléséről, tárolásáról, mosásáról és jelöléséről, közölték a honlapjukon. Ne mosd meg, mielőtt elpakolod! A tojás héja ugyanis természetes védőréteggel rendelkezik, amely megakadályozza, hogy a mikroorganizmusok, például a Salmonella baktérium, bejussanak a tojás belsejébe. Csak közvetlenül felhasználás előtt ajánlott megmosni a tojást.

A tojásokat száraz, hűvös helyen, 2–18°C között, 70–80% páratartalom mellett ajánlott tárolni. Amennyiben a boltban hűtőszekrényből vettük ki a tojást, otthon is tegyük hűtőbe, és ne szakítsuk meg a hűtőláncot. Tárolás során a tojás ne érintkezzen más élelmiszerekkel, hiszen a héján természetes módon is lehetnek baktériumok.

A romlott tojás jellemzője a kellemetlen, kénes szag, amely már a feltörés pillanatában érezhető. Gyanús lehet az is, ha a fehérje túlságosan híg és vízszerű, a sárgája pedig szétfolyik vagy elszíneződött. Ilyen esetben a tojás fogyasztásra alkalmatlan.

A nyers tojás élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet, ezért az ilyen alapanyagot tartalmazó ételeket, például tiramisut vagy házi majonézt kisgyermekek, idősek és várandósok számára ne készítsünk.

A tojásos ételeket minden esetben alaposan süssük vagy főzzük át.

Tojásos ételmaradékot lehetőleg ne tároljunk, tanácsolta a tojás világnapja alkalmából a Nébih.