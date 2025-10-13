október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

13°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hitvány hal, országszerte

1 órája

Invázió! Törpe fantom a hazai vizekben: kesztyűn, cipőn is átbök (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#vizekben törpeharcsa#zalaszentmihályi horgásztó#tüske#veszély

Apró, ám annál veszélyesebb jövevény terjed rohamosan a hazai vizekben. A törpeharcsa nemcsak az őshonos halállomány számára káros, hanem éles tüskéivel a horgászokra is komoly veszélyt jelenthet – kesztyűn, sőt cipőn is képes átbökni. Az idegenhonos faj elszaporodása miatt a szakemberek és egyesületek évek óta küzdenek a megfékezéséért.

Keszán-Dopita Tünde

A zalaszentmihályi horgásztó partján ma is 55 varsát emeltek ki a vízből – kifejezetten a törpeharcsa ritkításának céljából. A helyi horgászok szerint, ha a rendszeres befogás elmaradna, néhány éven belül elözönlené a tó teljes élővilágát, ellehetetlenítve a horgászatot is. Mintegy 300 kiló törpeharcsát fogtak a tó vizéből.

törpeharcsa invázió
A zalaszentmihályi horgásztó partján ma is 55 varsát emeltek ki a vízből – kifejezetten a törpeharcsa ritkításának céljából. Forrás: Pacsai Zsolt

Zalaszentmihályon varsával, tonnaszámra szedik a "nyavalyás kis dögöt”

A horgászok most ősszel is nekiláttak a törpeharcsák ritkításának. Korábban tilos volt merítőhálóval fogni a halat, most már megengedett – sőt ajánlott – a vízben látható, mozgó fekete törpeharcsa ivadékfelhőket felszedni. Összesen 55 varsát helyeztek ki a vízbe, hogy csökkentsék az apró, ám annál kártékonyabb halfaj állományát. A cél nemcsak az ökológiai egyensúly helyreállítása, hanem az is, hogy a horgászat újra élményt jelentsen a tagoknak.

"Most képzeld el, hogy kijössz horgászni egy pontyért, és nem tudod kifogni, mert mire a csali a vízbe ér, ez a kis nyavalyás dög már rámegy, lerágja, vagy le is eszi", mondja a Zalaszentmihályi Horgászegyesület elnöke, Pacsai Zsolt. Majd így folytatja: Ez a hal mindent elront. A horgászat örömét is.

Cipőn és kesztyűn is átbök a tüskéje

A törpeharcsa nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet. A tiszai horgászok nemrégiben egy röntgenképet tettek közzé: valaki belelépett egy példányba, és a hal tüskéje átszúrta a cipő talpát, majd a lábfejét is. 

– Olyan hegyes tüskéje van, hogy kesztyűn keresztül is bök – meséli Pacsai Zsolt. – Lehet benne valami kis méreg is, mert ha rossz helyre szúr a hal tüskéje, napokig nem tudod mozgatni az ujjad. Halászlé alapban amúgy finom, ha van, aki megpucolja… 

„Csak óvatosan” – figyelmeztet a Tisza Horgászegyesület a Facebook-oldalán, a fotón jól látszik: a törpeharcsa szúrótüskéje még a gumicsizma falán is áthatol. Az éles, csontos tüskék a hal mell- és hátúszóján helyezkednek el.
Forrás: Tisza Horgászegyesület

Tonnaszám szedik le a tavakról

A varsás gyérítés az utóbbi években bevett módszerré vált a magyar horgászegyesületeknél. A tiszaiak és a balatoniak is ezzel próbálják visszaszorítani az invazív fajt.

– Volt olyan év, hogy tizennégy tonna (!) törpét szedtünk le a tóról – mondja. – Tavaly hét tonnát, idén eddig hatnál tartunk. Ha most megállnánk, két év alatt újra ellepné a vizet. Ívási időben, ha egy sűrű hálót végighúzunk a vízen, akár egy nagyobb festékesvödnyi mennyiségű, kb. félcentis ivadékkal tudjuk megtölteni. 

A varsákban az Őrségből vásárolt tökmagos pogácsa etetőanyaggal csalogatják be a halakat, majd ürítik a csapdákat. A munka fáradságos, de eredményes: a horgászok szerint az utóbbi időben már újra lehet értelmesen pecázni a tóban. "A legnagyobb horgászversenyünket is azért rendezzük áprilisban, mert akkor a törpeharcsa-veszély kevésbé zavarja a horgászokat", árulja el Pacsai Zsolt. 

A Balatonban is terjed a fekete törpeharcsa

A HUN-REN kutatói szerint a törpeharcsák – főként a fekete és barna törpeharcsa fajok – elterjedése a Balaton térségében is komoly veszélyt jelent az ökoszisztémára. A fajok versenyeznek az őshonos halakkal a táplálékért és az élőhelyért, miközben képesek szennyezett, oxigénszegény vizekben is megélni. A fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) Észak-Amerika középső és keleti részén őshonos halfaj. Európába a 19. század végén került, Magyarországra pedig az 1980-as években, Olaszországból telepítették be. Azóta szinte az ország minden horgászvizében megjelent.

A zalaszentmihályi horgászok varsával gyérítik a törpeharcsák számát

Fotók: Pacsai Zsolt

Mivel a magyarországi vizek környezeti adottságai kedvezőek számára, a faj gyorsan alkalmazkodott, és robbanásszerűen elterjedt. Rendkívül szívós, jól tűri az alacsony oxigénszintet és a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat is – olyan körülményeket, amelyek sok őshonos halfaj számára már végzetesek lennének.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei szerint a faj balatoni állománya az utóbbi években meredeken növekszik. A megfigyelések és a horgászati adatok is azt mutatják, hogy a törpeharcsa immár a tó szinte minden részén előfordul.

A zalaszentmihályi horgászok abban bíznak, hogy a folyamatos gyérítés mellett a horgászvizek élhetőbbé válnak, és az őshonos halak ismét visszanyerhetik életterüket.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu