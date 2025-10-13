Invázió! Törpe fantom a hazai vizekben: kesztyűn, cipőn is átbök (galéria, videó)

A zalaszentmihályi horgásztó partján ma is 55 varsát emeltek ki a vízből – kifejezetten a törpeharcsa ritkításának céljából. A helyi horgászok szerint, ha a rendszeres befogás elmaradna, néhány éven belül elözönlené a tó teljes élővilágát, ellehetetlenítve a horgászatot is. Mintegy 300 kiló törpeharcsát fogtak a tó vizéből.

A zalaszentmihályi horgásztó partján ma is 55 varsát emeltek ki a vízből – kifejezetten a törpeharcsa ritkításának céljából. Forrás: Pacsai Zsolt

Zalaszentmihályon varsával, tonnaszámra szedik a "nyavalyás kis dögöt”

A horgászok most ősszel is nekiláttak a törpeharcsák ritkításának. Korábban tilos volt merítőhálóval fogni a halat, most már megengedett – sőt ajánlott – a vízben látható, mozgó fekete törpeharcsa ivadékfelhőket felszedni. Összesen 55 varsát helyeztek ki a vízbe, hogy csökkentsék az apró, ám annál kártékonyabb halfaj állományát. A cél nemcsak az ökológiai egyensúly helyreállítása, hanem az is, hogy a horgászat újra élményt jelentsen a tagoknak.

"Most képzeld el, hogy kijössz horgászni egy pontyért, és nem tudod kifogni, mert mire a csali a vízbe ér, ez a kis nyavalyás dög már rámegy, lerágja, vagy le is eszi", mondja a Zalaszentmihályi Horgászegyesület elnöke, Pacsai Zsolt. Majd így folytatja: Ez a hal mindent elront. A horgászat örömét is.

Cipőn és kesztyűn is átbök a tüskéje

A törpeharcsa nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet. A tiszai horgászok nemrégiben egy röntgenképet tettek közzé: valaki belelépett egy példányba, és a hal tüskéje átszúrta a cipő talpát, majd a lábfejét is.

– Olyan hegyes tüskéje van, hogy kesztyűn keresztül is bök – meséli Pacsai Zsolt. – Lehet benne valami kis méreg is, mert ha rossz helyre szúr a hal tüskéje, napokig nem tudod mozgatni az ujjad. Halászlé alapban amúgy finom, ha van, aki megpucolja…

„Csak óvatosan” – figyelmeztet a Tisza Horgászegyesület a Facebook-oldalán, a fotón jól látszik: a törpeharcsa szúrótüskéje még a gumicsizma falán is áthatol. Az éles, csontos tüskék a hal mell- és hátúszóján helyezkednek el.

Forrás: Tisza Horgászegyesület

Tonnaszám szedik le a tavakról

A varsás gyérítés az utóbbi években bevett módszerré vált a magyar horgászegyesületeknél. A tiszaiak és a balatoniak is ezzel próbálják visszaszorítani az invazív fajt.

– Volt olyan év, hogy tizennégy tonna (!) törpét szedtünk le a tóról – mondja. – Tavaly hét tonnát, idén eddig hatnál tartunk. Ha most megállnánk, két év alatt újra ellepné a vizet. Ívási időben, ha egy sűrű hálót végighúzunk a vízen, akár egy nagyobb festékesvödnyi mennyiségű, kb. félcentis ivadékkal tudjuk megtölteni.