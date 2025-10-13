2 órája
Invázió! Törpe fantom a hazai vizekben: kesztyűn, cipőn is átbök (galéria, videó)
Apró, ám annál veszélyesebb jövevény terjed rohamosan a hazai vizekben. A törpeharcsa nemcsak az őshonos halállomány számára káros, hanem éles tüskéivel a horgászokra is komoly veszélyt jelenthet – kesztyűn, sőt cipőn is képes átbökni. Az idegenhonos faj elszaporodása miatt a szakemberek és egyesületek évek óta küzdenek a megfékezéséért.
A zalaszentmihályi horgásztó partján ma is 55 varsát emeltek ki a vízből – kifejezetten a törpeharcsa ritkításának céljából. A helyi horgászok szerint, ha a rendszeres befogás elmaradna, néhány éven belül elözönlené a tó teljes élővilágát, ellehetetlenítve a horgászatot is. Mintegy 300 kiló törpeharcsát fogtak a tó vizéből.
Zalaszentmihályon varsával, tonnaszámra szedik a "nyavalyás kis dögöt”
A horgászok most ősszel is nekiláttak a törpeharcsák ritkításának. Korábban tilos volt merítőhálóval fogni a halat, most már megengedett – sőt ajánlott – a vízben látható, mozgó fekete törpeharcsa ivadékfelhőket felszedni. Összesen 55 varsát helyeztek ki a vízbe, hogy csökkentsék az apró, ám annál kártékonyabb halfaj állományát. A cél nemcsak az ökológiai egyensúly helyreállítása, hanem az is, hogy a horgászat újra élményt jelentsen a tagoknak.
"Most képzeld el, hogy kijössz horgászni egy pontyért, és nem tudod kifogni, mert mire a csali a vízbe ér, ez a kis nyavalyás dög már rámegy, lerágja, vagy le is eszi", mondja a Zalaszentmihályi Horgászegyesület elnöke, Pacsai Zsolt. Majd így folytatja: Ez a hal mindent elront. A horgászat örömét is.
Cipőn és kesztyűn is átbök a tüskéje
A törpeharcsa nemcsak bosszantó, hanem veszélyes is lehet. A tiszai horgászok nemrégiben egy röntgenképet tettek közzé: valaki belelépett egy példányba, és a hal tüskéje átszúrta a cipő talpát, majd a lábfejét is.
– Olyan hegyes tüskéje van, hogy kesztyűn keresztül is bök – meséli Pacsai Zsolt. – Lehet benne valami kis méreg is, mert ha rossz helyre szúr a hal tüskéje, napokig nem tudod mozgatni az ujjad. Halászlé alapban amúgy finom, ha van, aki megpucolja…
Tonnaszám szedik le a tavakról
A varsás gyérítés az utóbbi években bevett módszerré vált a magyar horgászegyesületeknél. A tiszaiak és a balatoniak is ezzel próbálják visszaszorítani az invazív fajt.
– Volt olyan év, hogy tizennégy tonna (!) törpét szedtünk le a tóról – mondja. – Tavaly hét tonnát, idén eddig hatnál tartunk. Ha most megállnánk, két év alatt újra ellepné a vizet. Ívási időben, ha egy sűrű hálót végighúzunk a vízen, akár egy nagyobb festékesvödnyi mennyiségű, kb. félcentis ivadékkal tudjuk megtölteni.
A varsákban az Őrségből vásárolt tökmagos pogácsa etetőanyaggal csalogatják be a halakat, majd ürítik a csapdákat. A munka fáradságos, de eredményes: a horgászok szerint az utóbbi időben már újra lehet értelmesen pecázni a tóban. "A legnagyobb horgászversenyünket is azért rendezzük áprilisban, mert akkor a törpeharcsa-veszély kevésbé zavarja a horgászokat", árulja el Pacsai Zsolt.
A Balatonban is terjed a fekete törpeharcsa
A HUN-REN kutatói szerint a törpeharcsák – főként a fekete és barna törpeharcsa fajok – elterjedése a Balaton térségében is komoly veszélyt jelent az ökoszisztémára. A fajok versenyeznek az őshonos halakkal a táplálékért és az élőhelyért, miközben képesek szennyezett, oxigénszegény vizekben is megélni. A fekete törpeharcsa (Ameiurus melas) Észak-Amerika középső és keleti részén őshonos halfaj. Európába a 19. század végén került, Magyarországra pedig az 1980-as években, Olaszországból telepítették be. Azóta szinte az ország minden horgászvizében megjelent.
A zalaszentmihályi horgászok varsával gyérítik a törpeharcsák számátFotók: Pacsai Zsolt
Mivel a magyarországi vizek környezeti adottságai kedvezőek számára, a faj gyorsan alkalmazkodott, és robbanásszerűen elterjedt. Rendkívül szívós, jól tűri az alacsony oxigénszintet és a szélsőséges hőmérsékleti ingadozásokat is – olyan körülményeket, amelyek sok őshonos halfaj számára már végzetesek lennének.
A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakemberei szerint a faj balatoni állománya az utóbbi években meredeken növekszik. A megfigyelések és a horgászati adatok is azt mutatják, hogy a törpeharcsa immár a tó szinte minden részén előfordul.
A zalaszentmihályi horgászok abban bíznak, hogy a folyamatos gyérítés mellett a horgászvizek élhetőbbé válnak, és az őshonos halak ismét visszanyerhetik életterüket.