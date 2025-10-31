október 31., péntek

Ne használd! Veszélyes konyhai eszközt hívtak vissza

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) október 31-én termékvisszahívást adott ki egy közkedvelt konyhai eszközre. A döntés oka, hogy a termékből az előírt határértéket meghaladó mennyiségű formaldehid oldódhat ki, ami egészségügyi kockázatot jelenthet a fogyasztókra.

Zaol.hu

Az Európai Unió gyors élelmiszer- és takarmányriasztási rendszere (RASFF) jelzést adott arról, hogy egy Kínából importált tálca esetében veszélyes anyagok oldódhatnak ki a termékből. A fogyasztóvédelem hivatalos oldalán tájékoztatta a vásárlókat a termékvisszahívásról.

Forrás: NKFH

Miért adták ki a termékvisszahívást?

Az érintett tálcánál határérték feletti formaldehid-kioldódást mutattak ki. A formaldehid egy olyan vegyület, amelyet többek között műanyagok és gyanták gyártásánál használnak. Bár kis mennyiségben természetesen is előfordul, az élelmiszerrel érintkező anyagokból történő kioldódása komoly egészségügyi kockázatot jelenthet. 

Az emberi szervezetbe kerülés esetén daganatos betegségeket is okozhat.

Pontosan melyik termékről van szó?

A termék Magyarországra egy német forgalmazón keresztül jutott el és a TEDi üzleteiben volt kapható.

  • A termékek megnevezése: Melamin tálca
  • Vonalkód: DNP 369 75980003431000000355 124
  • Német forgalmazó: TEDi GmbH & Co. KG
  • Hazai forgalmazó: TEDi Árukereskedelmi Kft. (1097. Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. II. em.)

Az NKFH fokozottan kéri a fogyasztókat, hogy amennyiben az alábbi adatokkal ellátott termékből vásároltak, semmiképp se használják azt!

 

