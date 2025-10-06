1 órája
Figyelem! Fémdarabok kerültek a népszerű alapanyagba - kivonták a forgalomból
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés egy Kínában készült „folyami rákfarok” nevű termékről, amelyet egy német importőr útján Magyarországon is forgalmaztak. A Fogyasztóvédelem termékvisszahívást indított.
Mit lehet tudni a termékvisszahívás részleteiről?
- A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
- Márka: Blue
- Tételszám: TZO 24061
- Minőségét megőrzi: 30/06/2026
- Kiszerelés: 1 kg
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot a termék forgalmazójával. Együttműködve az érintett vállalkozással elrendelték a tételek visszahívását. A Fogyasztóvédelem az egész folyamatot figyelemmel kíséri kezdve a problémás termékek begyűjtésétől egészen a megsemmisítésükig.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
