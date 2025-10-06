október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Termékvisszahívás

1 órája

Figyelem! Fémdarabok kerültek a népszerű alapanyagba - kivonták a forgalomból

Címkék#NKFH#termékvisszahívás#rák#fogyasztóvédelem#tenger gyümölcsei

Zaol.hu

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés egy Kínában készült „folyami rákfarok” nevű termékről, amelyet egy német importőr útján Magyarországon is forgalmaztak. A Fogyasztóvédelem termékvisszahívást indított.

Idegen anyag jelenléte miatt indult a termékvisszahívás.
Idegen anyag jelenléte miatt indult a termékvisszahívás.
Forrás: NKFH

Mit lehet tudni a termékvisszahívás részleteiről?

  • A termék megnevezése: Louisiana folyami rákfarok
  • Márka: Blue
  • Tételszám: TZO 24061
  • Minőségét megőrzi: 30/06/2026
  • Kiszerelés: 1 kg

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnal felvette a kapcsolatot a termék forgalmazójával. Együttműködve az érintett vállalkozással elrendelték a tételek visszahívását. A Fogyasztóvédelem az egész folyamatot figyelemmel kíséri kezdve a problémás termékek begyűjtésétől egészen a megsemmisítésükig.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

- hívja fel a vásárlók figyelmét az NKFH hivatalos weboldalán.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu