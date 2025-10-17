október 17., péntek

Termékvisszahívás

48 perce

Nem árt ellenőrizni a konyhaszekrényt! Problémás fűszert vontak ki a forgalomból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) adott ki tájékoztatást arról, hogy egy Törökországból származó fűszer olívalevelet tartalmaz. A termékvisszahívást a magyarországi forgalmazó kezdeményezte.

Zaol.hu

Egy közkedvelt fűszerre adtak ki termékvisszahívást. Bár az árucikk nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot, a vásárlókat arra kérik, ne használják fel, és vigyék vissza a vásárlás helyére. 

Termékvisszahívás: olívalevél a morzsolt oregánóban.
Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: az érintett termék pontos adatai

  • Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
  • Többféle kiszerelés
  • Származási ország: Törökország
  • Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
  • Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A hatóság tájékoztatása alapján megkezdték a kifogásolt tételek kivonását a forgalomból, és gondoskodnak azok begyűjtéséről, megsemmisítéséről és elszállításáról. A folyamatot a hatóság nyomon követi.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

kéri a vásárlókat a fogyasztóvédelem.

 

