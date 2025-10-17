Nem árt ellenőrizni a konyhaszekrényt! Problémás fűszert vontak ki a forgalomból

Egy közkedvelt fűszerre adtak ki termékvisszahívást. Bár az árucikk nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot, a vásárlókat arra kérik, ne használják fel, és vigyék vissza a vásárlás helyére.

Termékvisszahívás: olívalevél a morzsolt oregánóban.

Forrás: NKFH

Termékvisszahívás: az érintett termék pontos adatai

Termék megnevezése: Oregánó morzsolt

Oregánó morzsolt Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.

2026.07.31. Többféle kiszerelés

Származási ország: Törökország

Törökország Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.

Böllér-Ker Kft. Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte

A hatóság tájékoztatása alapján megkezdték a kifogásolt tételek kivonását a forgalomból, és gondoskodnak azok begyűjtéséről, megsemmisítéséről és elszállításáról. A folyamatot a hatóság nyomon követi.

Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!

– kéri a vásárlókat a fogyasztóvédelem.