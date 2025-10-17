2 órája
Nem árt ellenőrizni a konyhaszekrényt! Problémás fűszert vontak ki a forgalomból
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) adott ki tájékoztatást arról, hogy egy Törökországból származó fűszer olívalevelet tartalmaz. A termékvisszahívást a magyarországi forgalmazó kezdeményezte.
Egy közkedvelt fűszerre adtak ki termékvisszahívást. Bár az árucikk nem jelent élelmiszerbiztonsági kockázatot, a vásárlókat arra kérik, ne használják fel, és vigyék vissza a vásárlás helyére.
Termékvisszahívás: az érintett termék pontos adatai
- Termék megnevezése: Oregánó morzsolt
- Minőségmegőrzési idő: 2026.07.31.
- Többféle kiszerelés
- Származási ország: Törökország
- Forgalmazó: Böllér-Ker Kft.
- Termékvisszahívás oka: a termékben előforduló olívalevél jelenléte
A hatóság tájékoztatása alapján megkezdték a kifogásolt tételek kivonását a forgalomból, és gondoskodnak azok begyűjtéséről, megsemmisítéséről és elszállításáról. A folyamatot a hatóság nyomon követi.
Kérjük, amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el!
– kéri a vásárlókat a fogyasztóvédelem.