Semmiképp se használd! Veszélyes anyagot találtak ebben a konyhai eszközben

A figyelmeztetés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) alapján történt, amely jelezte, hogy a közkedvelt konyhai eszközből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre. A problémás árucikk Magyarországra egy német forgalmazón keresztül jutott el, a fogyasztóvédelem termékvisszahívást adott ki.

Termékvisszahívás: amennyiben vásárolt a termékből, semmiképp se használja azt!

Forrás: NKFH

Mik azok a ftalátok?

A ftalátok olyan vegyi anyagok, amelyeket főként műanyagok lágyítására használnak. Ezek nem kötődnek erősen a műanyag szerkezetéhez, ezért idővel kioldódhatnak, és az élelmiszerekkel is érintkezhetnek. Az emberi szervezetben a ftalátok károsíthatják a hormonrendszert, és negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet.

Termékvisszahívás: az érintett termékek adatai az alábbiak

Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét

Tengeres tematikájú tányéralátét Cikkszám: 38131030/02

38131030/02 Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás

A forgalmazó együttműködik a fogyasztóvédelemmel, és saját hatáskörben megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek elszállítását és megsemmisítését is.