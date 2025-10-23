52 perce
Semmiképp se használd! Veszélyes anyagot találtak ebben a konyhai eszközben
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) figyelmeztetést adott ki egy egészségre káros anyagot tartalmazó termékkel kapcsolatban. A népszerű konyhai eszközre ftalát kioldódás miatt termékvisszahívást rendeltek el, amely az emberi szervezetbe kerülés esetén akár meddőséget is okozhat.
A figyelmeztetés az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere (RASFF) alapján történt, amely jelezte, hogy a közkedvelt konyhai eszközből ftalát szabadulhat fel, ami veszélyes lehet az emberi szervezetre. A problémás árucikk Magyarországra egy német forgalmazón keresztül jutott el, a fogyasztóvédelem termékvisszahívást adott ki.
Mik azok a ftalátok?
A ftalátok olyan vegyi anyagok, amelyeket főként műanyagok lágyítására használnak. Ezek nem kötődnek erősen a műanyag szerkezetéhez, ezért idővel kioldódhatnak, és az élelmiszerekkel is érintkezhetnek. Az emberi szervezetben a ftalátok károsíthatják a hormonrendszert, és negatívan befolyásolhatják a szaporítóképességet.
Termékvisszahívás: az érintett termékek adatai az alábbiak
- Megnevezés: Tengeres tematikájú tányéralátét
- Cikkszám: 38131030/02
- Termékvisszahívás oka: ftalát kioldódás
A forgalmazó együttműködik a fogyasztóvédelemmel, és saját hatáskörben megkezdte a kifogásolt termékek visszahívását. A hatóság nyomon követi a folyamatot, beleértve a visszagyűjtött termékek elszállítását és megsemmisítését is.