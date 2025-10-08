október 8., szerda

Termékvisszahívás

1 órája

Ne edd meg! Növényvédőszer került a népszerű fűszerbe

Figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem, miszerint egy importált élelmiszerben növényvédőszer-maradékot találtak. A forgalmazó azonnal termékvisszahívást indított.

Zaol.hu

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatja a vásárlókat, hogy egy népszerű fűszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A termék kínai eredetű, de egy holland importőrön keresztül Magyarország is eljutott. A hatóság termékvisszahívást indított.

Termékvisszahívás: Emberi fogyasztásra veszélyes anyag került az ételbe.
Fotó: PR Image Factory / Forrás:  Shutterstock

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF)  keresztül érkezett bejelentés alapján veszélyes anyag került a fekete fermentált fokhagymába. Az importőr és a forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., a hatósággal együttműködve azonnal elindította a termék visszahívását. A fogyasztóvédelem továbbá arra kéri a vásárolókat, hogy amennyiben vásároltak a termékből, semmiképp se fogyasszanak belőle.

Termékvisszahívás: melyik termékről van szó?

  •  Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
  • Márka: Golden Lion
  • Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
  • Lot szám: 20250446_011
  • A termék eredete: Kína
  • Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.
Fekete fermentált fokhagyma.
Forrás: NKFH

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
