Ne edd meg! Növényvédőszer került a népszerű fűszerbe

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatja a vásárlókat, hogy egy népszerű fűszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A termék kínai eredetű, de egy holland importőrön keresztül Magyarország is eljutott. A hatóság termékvisszahívást indított.

Termékvisszahívás: Emberi fogyasztásra veszélyes anyag került az ételbe.

Fotó: PR Image Factory / Forrás: Shutterstock

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján veszélyes anyag került a fekete fermentált fokhagymába. Az importőr és a forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., a hatósággal együttműködve azonnal elindította a termék visszahívását. A fogyasztóvédelem továbbá arra kéri a vásárolókat, hogy amennyiben vásároltak a termékből, semmiképp se fogyasszanak belőle.

Termékvisszahívás: melyik termékről van szó?

Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr

Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr Márka: Golden Lion

Golden Lion Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027

31/03/2027 Lot szám: 20250446_011

20250446_011 A termék eredete: Kína

Kína Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.