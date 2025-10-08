24 perce
Ne edd meg! Növényvédőszer került a népszerű fűszerbe
Figyelmeztetést adott ki a fogyasztóvédelem, miszerint egy importált élelmiszerben növényvédőszer-maradékot találtak. A forgalmazó azonnal termékvisszahívást indított.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) tájékoztatja a vásárlókat, hogy egy népszerű fűszerben nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot mutattak ki. A termék kínai eredetű, de egy holland importőrön keresztül Magyarország is eljutott. A hatóság termékvisszahívást indított.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés alapján veszélyes anyag került a fekete fermentált fokhagymába. Az importőr és a forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., a hatósággal együttműködve azonnal elindította a termék visszahívását. A fogyasztóvédelem továbbá arra kéri a vásárolókat, hogy amennyiben vásároltak a termékből, semmiképp se fogyasszanak belőle.
Termékvisszahívás: melyik termékről van szó?
- Termék: Fekete Fermentált Egész Fokhagyma, 100gr
- Márka: Golden Lion
- Minőségmegőrzési idő: 31/03/2027
- Lot szám: 20250446_011
- A termék eredete: Kína
- Holland forgalmazó: Asian Food Group B.V.