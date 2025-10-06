október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

13°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem árt vigyázni!

4 órája

Veszély a tányéron: paraziták és férgek a kedvenc ételeinkben?

Címkék#ázsiai konyha#parazita#hal#sushi#féreg#lazac#tenger gyümölcsei

A nyers halakból készülő ételek, mint a sushi és sashimi bizonyos kockázatokat hordoznak. Előfordulhat, hogy paraziták és férgek telepednek meg bennük. Mutatjuk, mire éri meg odafigyelni, ha tenger gyümölcseit tervezünk fogyasztani.

Baranya Bence Botond

Napjainkban egyre népszerűbbek az ázsiai fogások, így a nyers halból készült ételek is. Azonban a tenger gyümölcsei is okozhatnak komoly problémákat, ha nem megfelelően készítjük el a fogásokat. Ráadásul a nyersen fogyasztott ételek esetében a különböző parazitákra is különösen oda kell figyelnünk.

Ha tenger gyümölcseit készítik, fontos tartani magunkat a pontos receptekhez.
Ha tenger gyümölcseit készítjük, fontos tartani magunkat a pontos receptekhez.
Fotó: Motortion Films / Forrás:  Shutterstock

Hogyan kerülnek a férgek a tenger gyümölcseibe?

A halfajok természetes élőhelyükön már hordozhatnak parazitalárvákat. Ezek könnyen átkerülhetnek egy nagyobb halba, ha az elfogyasztja kisebb táplálékát. Emellett előfordulhat, hogy a hal a halászat után nem megy keresztül olyan vizsgálatokon vagy kezeléseken, amelyek biztosítanák, hogy a paraziták elpusztuljanak, így nem kizárt az sem, hogy végül a konyhaasztalra kerülnek ezek a férgek.

A jó hír viszont, hogy ezekkel a parazitákkal sokkal könnyebb végezni, mint elsőre gondolnánk.

  • A sushihoz használt halat legalább −20 °C-on kell fagyasztanunk. Így kell lennie legalább 24 órán át, hogy az esetleges paraziták elpusztuljanak.
  • Ha házilag készítesz nyers halas ételt, ellenőrizd az előkészítés módját, és tartsd be az élelmiszer-higiéniai szabályokat.
  • Amikor tengeri halat vagy rákot fogyasztasz, mindig győződj meg arról, hogy megbízható, engedéllyel működő helyről származik.

Az emberi szervezetbe jutott élő paraziták különféle tüneteket válthatnak ki, ezek a gyomorfájdalom, émelygés, hasmenés, súlycsökkenés, allergiás reakciók, esetleg általános rossz közérzet. Így jobb óvatosnak lenni és elkerülni a férgeket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu