Ízlések és pofonok

24 perce

A Temu túllőtt a célon: mutatjuk a 6 legrondább Halloween-dekorációt

Egyre nagyobb divat, hogy a házat, udvart is díszbe öltöztetik a különféle ünnepekre készülődve, de nagyon könnyű túlzásokba esni. A Temu ezúttal Halloween alkalmából dobott piacra rémesen giccses kültéri dekorációkat. Mutatjuk a hat legrondábbat.

Zaol.hu
Temu Halloween
Temu Halloween: Aki ilyen garázskaput szeretne, megveheti a ráragasztható óriásplakátot

Némelyik Temu-dekoráció nagyon horrorisztikus – az ablakon bemászni szándékozó csuromvér zombit ábrázoló matricától kezdve a felfújható, szintén véres, felakasztott hamis hulláig. De ez még semmi, van, ami mozog is, pont ideális Halloween-re.

Temu Halloween
Ezek a kezek sétálni tudnak és ijesztő hangot is kiadnak.

 

Temu Halloween
Nézd, mi mindent akaszthatsz a szárítókötélre!

 

Temu Halloween
Sikító bohóc nélkül nincs Halloween, lábtörlőn is szerepelhet a figura
Temu Halloween
Egyszerűen le kell bökni a kertbe ezeket a dekorációkat, s kész a komplett temető

 

Temu Halloween
Világító szemekből is széles a kínálat, füzérbe kötbe mutatósak igazán.

 

