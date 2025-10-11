Ízlések és pofonok 24 perce

A Temu túllőtt a célon: mutatjuk a 6 legrondább Halloween-dekorációt

Egyre nagyobb divat, hogy a házat, udvart is díszbe öltöztetik a különféle ünnepekre készülődve, de nagyon könnyű túlzásokba esni. A Temu ezúttal Halloween alkalmából dobott piacra rémesen giccses kültéri dekorációkat. Mutatjuk a hat legrondábbat.

Temu Halloween: Aki ilyen garázskaput szeretne, megveheti a ráragasztható óriásplakátot Némelyik Temu-dekoráció nagyon horrorisztikus – az ablakon bemászni szándékozó csuromvér zombit ábrázoló matricától kezdve a felfújható, szintén véres, felakasztott hamis hulláig. De ez még semmi, van, ami mozog is, pont ideális Halloween-re. Ezek a kezek sétálni tudnak és ijesztő hangot is kiadnak. Nézd, mi mindent akaszthatsz a szárítókötélre! Sikító bohóc nélkül nincs Halloween, lábtörlőn is szerepelhet a figura Egyszerűen le kell bökni a kertbe ezeket a dekorációkat, s kész a komplett temető Világító szemekből is széles a kínálat, füzérbe kötbe mutatósak igazán.