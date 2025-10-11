október 11., szombat

A múlt nyomában

1 órája

Hogy micsoda, tankokat rejt a Balaton vize? Itt a válasz a rejtélyes ügyben

Címkék#balaton#legenda#tank

A legendák szerint a visszavonuló németek 1944-45 telén három Tigris-tankot hajtottak a befagyott Balaton jegére, hogy ne kerüljenek szovjet kézre, írja a veol.hu.

Zaol.hu
Hogy micsoda, tankokat rejt a Balaton vize? Itt a válasz a rejtélyes ügyben

Panzerkampfwagen IV F1 közepes harckocsi a vasútállomáson, 1944-ben

Forrás: veol.hu

Fotó: Fortepan/Erky-Nagy Tibor

Sashalmi István helytörténész szerint a Balaton-felvidéki harcok során a Tigrisek három típusát is bevetették. A visszaemlékezések alapján közülük több Balaton-parti helyszínen is felbukkant. Hogy hol, arról a veol.hu cikkében olvashatnak.

Tény: a Balatonnál heves páncélos összecsapások voltak, s most is legalább tucatnyi roncs vár arra, hogy felfedezzék. Valószínűleg a  Tigrisek közül három is a tó iszapjában rejtőzik. Vannak olyan dokumentumok, amik azt bizonyítják: a német egységek átkeltek a tavon, csak nem a "saját lábukon", hanem dereglyék vagy kompok fedélzetén. Viszont: 2003-ban igen nagy visszhangot váltott ki a lellei búvárkör beszámolója, miszerint az egyik Tigrist megtalálták Zamárdi térségében.  Lehet, az igazság sosem derül ki. 

 

 

