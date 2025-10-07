Az utcán ettek-ittak az emberek ebben a zalai faluban, nagy volt a mulatság (képgaléria)

– Ennek a rendezvénynek nagyon régi hagyománya van – mondta el Szummer László polgármester. – Gyerekkoromban is minden évben volt szüreti felvonulás, igaz, akkor még lovakkal és lovaskocsikkal. Ma már traktorokkal járjuk végig a falut, de a hangulat ugyanaz maradt.

Szummer László polgármester háza előtt is megállt a szüreti menet. Balról Kámán Balázs, Szummer László, Királyné Markal Katalin tanyagondnok, Szummerné Horváth Mónika kínálja az érkezőket.

Fotó: Jóna István

A menet a falu központjából indult, élén a kisbíróval, Kámán Balázzsal, aki a hagyományokhoz hűen jókedvű rigmusokkal köszöntötte az érdeklődőket. A felvonulás nyolc megállóhelyen tartott rövid pihenőt, ahol a helyiek finomságokkal – szendvicsekkel, süteményekkel, borral és üdítőkkel – várták a résztvevőket. A megállókon az adott utcához, épülethez kötődő múltbeli eseményeket, vagy éppen jelenkori történéseket elevenített meg a kisbíró a rigmusaiban

Az indulás előtt a Kultúrház előtti téren műsort adott a Fürge Ujjak Kézimunka Szakkör Népdalköre és a Liliomdance táncegyüttes, majd este szüreti bállal zárult a nap.

A polgármester elmondta, hogy a rendezvény nemcsak a hagyományőrzésről szól, hanem a közösség összetartásáról is.

– Öröm látni, hogy a fiatalok is érdeklődnek, lelkesen vesznek részt a programban. Jó kapcsolatban vagyunk a Pacsa Városunkért Egyesülettel is, akik szintén eljöttek hozzánk ünnepelni – tette hozzá. Szummer László kitért arra is, hogy bár a szőlőtermesztés korábban meghatározó volt a településen, az utóbbi években visszaszorult. Ennek ellenére a szüreti felvonulás hagyománya él, és amíg lesz rá igény, minden évben megrendezik.