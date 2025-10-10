Háromszor is gyönyörködhetünk ősszel a csodálatos égi jelenségben - fotók

Október elején a somogyi égbolton egy különösen fényes szuperholdat lehetett látni, és néhány nap múlva egy ritka üstökös is feltűnik majd - írja a sonline.hu.

Fotó: Ivan Morato photography / Forrás: sonline.hu

Az október 7-i szuperhold azért különleges, mert a telihold akkor jött létre, amikor a Hold a Földhöz közelebb van az útja során — így nagyobbnak és fényesebbnek tűnt a megszokottnál.

Az október 7-i szuperhold Magyarországról fotózva

Forrás: Bárányszeg Facebook csoport

Ősszel ráadásul háromszor is gyönyörködhetünk a látványos szuperhold jelenségben. További részletek a sonline.hu-n!

