Olvasónk küldte
31 perce
Varázslatos fotókon a szerdai szuperhold! Zalából így láttuk
Nagykanizsai olvasónktól kaptunk látványos fotókat a szerdai szuperholdról.
Október 8-án fotókat készített a szuperholdról egy nagykanizsai olvasónk. Mint írta nekünk, amíg rásütött a Nap, vérvörös színben játszott, míg később már teleholdként tündökölt az égbolton. Csak azt sajnálta, hogy párás volt a levegő.
