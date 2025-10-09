Varázslatos fotókon a szerdai szuperhold! Zalából így láttuk

Október 8-án fotókat készített a szuperholdról egy nagykanizsai olvasónk. Mint írta nekünk, amíg rásütött a Nap, vérvörös színben játszott, míg később már teleholdként tündökölt az égbolton. Csak azt sajnálta, hogy párás volt a levegő.

Fotó: Varga János Zoltán/Olvasó

