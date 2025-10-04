Bombasiker! Káli Hedvig bizonyult a legszebbnek a hatodik Zala Szépe szépségversenyen (galéria)

„Szombat este több ezer ember sorfala közt haladt a Dottó kisvonat, Nagykanizsa Fő utcáján lefelé. Húsz boldog lány ült benne: a hölgyek, akik bejutottak a Zala Szépe ’94 fináléjába. A tömegből ismerősök, barátok gratuláltak; ismeretlenek tapsoltak és integettek, s a női szépség sikerétől valahogy mindenkinek jó kedve lett. A várost már jó ideje fenyegető zivatar is kivárta az Erzsébet téri tűzijáték végét, csak akkor vetett véget ennek a napnak, mely a hölgyek számára reggel 9 órakor kezdődött...”, tudósított a szépségverseny elődöntőjéről a Zalai Hírlap 1994. augusztus 15-ei lapszáma.

Az 1994-es Zala Szépe szépségverseny győztese Káli Hedvig lett, mellette az udvarhölgyek: Lang Barbara és Vertarics Anita

Fotó: ZH archívum / Forrás: ZH archívum

Szépségverseny: Káli Hedvig fejére került a korona

A döntőre Zalaegerszegen került sor, ahol Káli Hedvig fejére került a Zala Szépe verseny koronája, udvarhölgyeinek pedig Lang Barbarát és Vertarics Anitát választotta a zsűri és a közönség. „Szemtanúk szerint vasárnap még hajnali háromkor is sokan voltak Zalaegerszegen, a Városi Sportcsarnok parkolójában, ahol a Zala Szépe '94 versenynek, a Zalai Hírlap és a Hevesi Sándor Színház közösen szervezett királynőválasztásának végső akkordjai zajlottak. Az egész várost megmozgató rendezvénysorozat zárására mintegy nyolcezres tömeg gyűlt össze, amely teljes egyetértéssel nyugtázta a verseny eredményét. Hiszen az idei Zala Szépén — nem hihetetlen? — a zsűri és a közönség tökéletes összhangban „tevékenykedett”.” (Zalai Hírlap, 1994. augusztus 22.)