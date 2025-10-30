SZÉP-kártyások figyelem! Meglepő újítást jelentett be az OTP Bank

A bank szerint a szolgáltatás androidos eszközök után immár az iOS-felhasználók számára is elérhetővé vált, így mindkét platformon – Google Wallet és Apple Wallet – használható az OTP újítása, a virtuális SZÉP-kártya.

Már használható a virtuális SZÉP-kártya.

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

SZÉP-kártya: miért fontos ez az újítás?

A bank közlése alapján a digitalizáció célja, hogy gyorsabbá, kényelmesebbé és rugalmasabbá váljon a SZÉP kártyás fizetés. Az üzletekben a felhasználó érintéssel, okostelefonján vagy okosóráján keresztül tud fizetni, így a plasztikkártya elővétele immár nem feltétlenül szükséges.

Hogyan működik a digitalizáció?

Az OTP számlával rendelkező, MobilBank-felhasználó ügyfelek az applikációban, a „Kártyáim” menüpontjában találják meg a virtuális SZÉP-kártyát. Apple eszközön az aktiválás egy gombnyomással elindítható, androidos eszköz esetében a kártyaadatok átmásolásával kerül be a Google Wallet-be.

Amennyiben az ügyfél nem vezeti az OTP-nél bankszámláját vagy nem használja a MobilBank alkalmazást, az OTP SZÉP-kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpontban található virtuális kártya ugyancsak digitalizálható Google Wallet-be vagy Apple Wallet-be néhány perc alatt.

A SZÉP-kártya részletes digitalizációjáról és az elfogadóhelyek listájáról az OTP Bank weboldalán olvashat.