október 30., csütörtök

Alfonz névnap

17°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagy változás

1 órája

SZÉP-kártyások figyelem! Meglepő újítást jelentett be az OTP Bank

Címkék#SZÉP-kártya#okoseszköz#digitális#fizetés#OTP Bank

Fontos újítást vezetett be az OTP Bank. Mostantól a SZÉP-kártya tulajdonosok számára is elérhetővé vált a fizetés az okostelefonjuk vagy okosórájuk használatával.

Zaol.hu

A bank szerint a szolgáltatás androidos eszközök után immár az iOS-felhasználók számára is elérhetővé vált, így mindkét platformon – Google Wallet és Apple Wallet – használható az OTP újítása, a virtuális SZÉP-kártya.

Már használható a virtuális SZÉP-kártya.
Már használható a virtuális SZÉP-kártya.
Fotó: Mehes Daniel / Forrás:  Shutterstock

SZÉP-kártya: miért fontos ez az újítás?

A bank közlése alapján a digitalizáció célja, hogy gyorsabbá, kényelmesebbé és rugalmasabbá váljon a SZÉP kártyás fizetés. Az üzletekben a felhasználó érintéssel, okostelefonján vagy okosóráján keresztül tud fizetni, így a plasztikkártya elővétele immár nem feltétlenül szükséges.

Hogyan működik a digitalizáció?

  • Az OTP számlával rendelkező, MobilBank-felhasználó ügyfelek az applikációban, a „Kártyáim” menüpontjában találják meg a virtuális SZÉP-kártyát. Apple eszközön az aktiválás egy gombnyomással elindítható, androidos eszköz esetében a kártyaadatok átmásolásával kerül be a Google Wallet-be.
  • Amennyiben az ügyfél nem vezeti az OTP-nél bankszámláját vagy nem használja a MobilBank alkalmazást, az OTP SZÉP-kártya applikációban, a „Továbbiak / Kártyakezelés” menüpontban található virtuális kártya ugyancsak digitalizálható Google Wallet-be vagy Apple Wallet-be néhány perc alatt.

A SZÉP-kártya részletes digitalizációjáról és az elfogadóhelyek listájáról az OTP Bank weboldalán olvashat.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu