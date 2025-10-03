október 3., péntek

Figyelmeztet az OTP Bank

49 perce

SZÉP-kártyát használsz? Ne dőlj be ennek az újfajta csalásnak!

Címkék#adathalászat#SZÉP-kártya#csalás#átverés#OTP Bank

Hivatalos oldalán adott ki tájékoztatást az OTP Bank, miszerint a csalók újabb átveréssel próbálkoznak a pénzintézet nevében. A SZÉP-kártya tulajdonosokat célozzák meg, akiket egy fiktív program keretében ösztönöznek kártyaadataik megadására.

Zaol.hu

Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki, miszerint egyre gyakoribbak azok az adathalász e-mailek, amelyekben hamis “SZÉP-kártya CashBack program” ajánlattal próbálnak az ügyfelek adataihoz hozzáférni.

SZÉP-kártya átveréssel próbálkoznak a csalók.
Fotó: Mehes Daniel / Forrás:  Shutterstock

SZÉP-kártya: Hogyan próbálkoznak a csalók?

A csalók e-mailben küldenek figyelemfelkeltő üzenetet azzal a címszóval, hogy „SZÉP-kártya CashBack program”. A levélben szereplő linkre kattintva az áldozat SZÉP-kártya adatit kérik, mindezt azzal a látszólagos céllal, hogy visszatérítést adjanak.

Öt százalékos pénzvisszatérítést ígérnek, ha a címzett regisztrál a programra. Fontos információ, hogy az OTP Bank nem küldött ki ilyen e-mailt, nincs SZÉP-kártya CashBack programunk. Ez egy adathalász e-mail, amivel ügyfeleink kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni.

- fogalmaz hivatalos weboldalán az OTP Bank.

Amennyiben valaki rákattintott már a linkre, esetleg az adatait is megadta, mindenképpen tiltassa le kártyáját! Ebben segítségünkre lehet az OTP Bank ügyfélszolgálata, emellett a nevükben indított csalásokkal kapcsolatban is részletes információt tudnak adni az aggódó ügyfeleiknek.

 

