SZÉP-kártyát használsz? Ne dőlj be ennek az újfajta csalásnak!

Az OTP Bank figyelmeztetést adott ki, miszerint egyre gyakoribbak azok az adathalász e-mailek, amelyekben hamis “SZÉP-kártya CashBack program” ajánlattal próbálnak az ügyfelek adataihoz hozzáférni.

SZÉP-kártya átveréssel próbálkoznak a csalók.

Fotó: Mehes Daniel / Forrás: Shutterstock

SZÉP-kártya: Hogyan próbálkoznak a csalók?

A csalók e-mailben küldenek figyelemfelkeltő üzenetet azzal a címszóval, hogy „SZÉP-kártya CashBack program”. A levélben szereplő linkre kattintva az áldozat SZÉP-kártya adatit kérik, mindezt azzal a látszólagos céllal, hogy visszatérítést adjanak.

Öt százalékos pénzvisszatérítést ígérnek, ha a címzett regisztrál a programra. Fontos információ, hogy az OTP Bank nem küldött ki ilyen e-mailt, nincs SZÉP-kártya CashBack programunk. Ez egy adathalász e-mail, amivel ügyfeleink kártyaadatait próbálják a csalók megszerezni.

- fogalmaz hivatalos weboldalán az OTP Bank.

Amennyiben valaki rákattintott már a linkre, esetleg az adatait is megadta, mindenképpen tiltassa le kártyáját! Ebben segítségünkre lehet az OTP Bank ügyfélszolgálata, emellett a nevükben indított csalásokkal kapcsolatban is részletes információt tudnak adni az aggódó ügyfeleiknek.