október 9., csütörtök

Dénes névnap

10°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
X.Gesztenye Fesztivál Keszthelyen

39 perce

Őszi kedvenc, amit eddig rosszul használtál? Meglepő tények a gesztenyéről

Címkék#szelídgeszteny#Zalában#gesztenye fesztivál#vadgesztenye természet#Keszthely

Gyerekkoromban "Geszti bácsinak" hívtam egy szomszédunkat, mert az iskolából ősszel hazafelé sétálva a legszebb gesztenyéket az ő házuk elől tudtam felszedegetni. Ezekből aztán csinos Geszti Gusztikat készítettem, fogpiszkálók és gyufa felhasználásával. Ősszel Zalában a gesztenye mindenkit elvarázsol: míg a szelídgesztenye a konyhákba költözik, ahol illata és íze gazdagítja az ételeket, addig a vadgesztenyéből értékes visszérkenőcsöket készítenek. A szelídgesztenye körül forog minden a hétvégi keszthelyi X. Gesztenye Fesztiválon.

Keszán-Dopita Tünde

A szelídgesztenye és a nem ehető vadgesztenye az ősz legkedveltebb növényei közé tartoznak. Felhasználásuknak se szeri, se száma: kívül-belül jótékony hatásúak, a barna termések pedig a gyerekek kedvenc kézműves alapanyagai – miközben a felnőttek számára ízben és egészségben is kincset rejtenek.

szelídgesztenye
A szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, a helyi piacok és kertek ékköve.
Fotó: AAlves / Forrás:  Getty Images

Őszi szelídgesztenye bőség

Ha nem is járunk naponta a természetben, a piacokon bőséggel találkozhatunk a szelídgesztenye halmokkal. A barnahéjú termésről általában a sült gesztenye semmivel össze nem téveszthető illata jut eszünkbe, amit ügyes és kreatív háziasszonyok finom ételekbe rejtenek gondosan.

A szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, a helyi piacok és kertek ékköve. A Castanea nemzetségbe tartozó fák, akár 500 évig is élhetnek, és a világ számos pontján őshonosak, de az európai gesztenye, a Castanea sativa a leggyakoribb, és a ma kapható gesztenye nagy részét ez adja.

Egyaránt gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban és rostokban, így nemcsak tápláló, hanem a szív- és érrendszerre, valamint az emésztésre is jótékony hatással van. A szelídgesztenye gluténmentes, alacsony glikémiás indexű, ezért a vércukorszint egyensúlyban tartásában is segíthet.

Roasting Chestnuts in Cast Iron Pan on Open Fire
A barnahéjú termésről általában a sült gesztenye semmivel össze nem téveszthető illata jut eszünkbe.
Fotó: HMVart / Forrás:  Getty Images

Vadgesztenye – a természet patikájába kopogtatunk, ha az erdőben sétálva felszedjük

Miközben a szelídgesztenye a konyhában tündököl, a vadgesztenye a természetgyógyászat kedvence. Bár nem ehető, de krémek, tinktúrák és bedörzsölések formájában segít a visszér, a lábdagadás és a gyulladások enyhítésében. Paulinné Bukovics Mariann természetgyógyász, fitoterapeuta és kertészmérnök, aki a X. Keszthelyi Gesztenye Fesztivál egyik előadója lesz, elmondta: „A fesztivál a szelídgesztenyéről szól, ennek témakörét és számos színes információját járja körbe. A magam részéről a gyógy- és élettani hatásait fogom kiemelni az előadásom keretében. Előzetesen már kaptam olyan kérdést, hogy a vadgesztenye tényleg nem ehető? A válasz röviden: tényleg nem, bár visszér elleni kenőcsökben előszeretettel használják alapanyagként. 

Gyerekkoromban "Geszti bácsinak" hívtam egy szomszédunkat, mert az iskolából ősszel hazafelé sétálva a legszebb gesztenyéket az ő házuk elől tudtam felszedegetni. Ezekből aztán csinos Geszti Gusztikat készítettem, fogpiszkálók és gyufa felhasználásával. Forrás: Pinterest

Gesztenye Fesztivál Keszthelyen

A Keszthelyi Gesztenye Fesztivál évről évre lehetőséget ad arra, hogy a látogatók megkóstolhassák a szelídgesztenyét, halljanak a vadgesztenye jótékony hatásairól, és megismerjék a növény gazdag történetét, felhasználását és egészségügyi előnyeit. Paulinné Bukovics Mariann hozzátette: „A szelídgesztenye fantasztikus növény, a kemény héjától, a levelén át, a rügyei is jótékony hatásúak. Sokan csak kidobják a héjat, pedig ha tudnák, mennyire értékes, biztosan átgondolnák.”

X. Gesztenye Fesztivál: 2025. október 11 - 12. 10:00 Kertészeti Centrum Keszthely

A fesztivál minden érdeklődőt szeretettel vár Keszthelyen, hogy felfedezze a gesztenye őszi világát Zalában, ahol minden falat és minden praktikus tipp révén közelebb kerülhetünk a természethez és annak gyógyító erejéhez.
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu