Őszi kedvenc, amit eddig rosszul használtál? Meglepő tények a gesztenyéről

A szelídgesztenye és a nem ehető vadgesztenye az ősz legkedveltebb növényei közé tartoznak. Felhasználásuknak se szeri, se száma: kívül-belül jótékony hatásúak, a barna termések pedig a gyerekek kedvenc kézműves alapanyagai – miközben a felnőttek számára ízben és egészségben is kincset rejtenek.

A szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, a helyi piacok és kertek ékköve.

Fotó: AAlves / Forrás: Getty Images

Őszi szelídgesztenye bőség

Ha nem is járunk naponta a természetben, a piacokon bőséggel találkozhatunk a szelídgesztenye halmokkal. A barnahéjú termésről általában a sült gesztenye semmivel össze nem téveszthető illata jut eszünkbe, amit ügyes és kreatív háziasszonyok finom ételekbe rejtenek gondosan.

A szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, a helyi piacok és kertek ékköve. A Castanea nemzetségbe tartozó fák, akár 500 évig is élhetnek, és a világ számos pontján őshonosak, de az európai gesztenye, a Castanea sativa a leggyakoribb, és a ma kapható gesztenye nagy részét ez adja.

Egyaránt gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban és rostokban, így nemcsak tápláló, hanem a szív- és érrendszerre, valamint az emésztésre is jótékony hatással van. A szelídgesztenye gluténmentes, alacsony glikémiás indexű, ezért a vércukorszint egyensúlyban tartásában is segíthet.

A barnahéjú termésről általában a sült gesztenye semmivel össze nem téveszthető illata jut eszünkbe.

Fotó: HMVart / Forrás: Getty Images

Vadgesztenye – a természet patikájába kopogtatunk, ha az erdőben sétálva felszedjük

Miközben a szelídgesztenye a konyhában tündököl, a vadgesztenye a természetgyógyászat kedvence. Bár nem ehető, de krémek, tinktúrák és bedörzsölések formájában segít a visszér, a lábdagadás és a gyulladások enyhítésében. Paulinné Bukovics Mariann természetgyógyász, fitoterapeuta és kertészmérnök, aki a X. Keszthelyi Gesztenye Fesztivál egyik előadója lesz, elmondta: „A fesztivál a szelídgesztenyéről szól, ennek témakörét és számos színes információját járja körbe. A magam részéről a gyógy- és élettani hatásait fogom kiemelni az előadásom keretében. Előzetesen már kaptam olyan kérdést, hogy a vadgesztenye tényleg nem ehető? A válasz röviden: tényleg nem, bár visszér elleni kenőcsökben előszeretettel használják alapanyagként.