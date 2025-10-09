39 perce
Őszi kedvenc, amit eddig rosszul használtál? Meglepő tények a gesztenyéről
Gyerekkoromban "Geszti bácsinak" hívtam egy szomszédunkat, mert az iskolából ősszel hazafelé sétálva a legszebb gesztenyéket az ő házuk elől tudtam felszedegetni. Ezekből aztán csinos Geszti Gusztikat készítettem, fogpiszkálók és gyufa felhasználásával. Ősszel Zalában a gesztenye mindenkit elvarázsol: míg a szelídgesztenye a konyhákba költözik, ahol illata és íze gazdagítja az ételeket, addig a vadgesztenyéből értékes visszérkenőcsöket készítenek. A szelídgesztenye körül forog minden a hétvégi keszthelyi X. Gesztenye Fesztiválon.
A szelídgesztenye és a nem ehető vadgesztenye az ősz legkedveltebb növényei közé tartoznak. Felhasználásuknak se szeri, se száma: kívül-belül jótékony hatásúak, a barna termések pedig a gyerekek kedvenc kézműves alapanyagai – miközben a felnőttek számára ízben és egészségben is kincset rejtenek.
Őszi szelídgesztenye bőség
Ha nem is járunk naponta a természetben, a piacokon bőséggel találkozhatunk a szelídgesztenye halmokkal. A barnahéjú termésről általában a sült gesztenye semmivel össze nem téveszthető illata jut eszünkbe, amit ügyes és kreatív háziasszonyok finom ételekbe rejtenek gondosan.
A szelídgesztenye, amelyet nyersen, sütve, lisztté őrölve vagy péksüteményekbe keverve fogyaszthatunk, a helyi piacok és kertek ékköve. A Castanea nemzetségbe tartozó fák, akár 500 évig is élhetnek, és a világ számos pontján őshonosak, de az európai gesztenye, a Castanea sativa a leggyakoribb, és a ma kapható gesztenye nagy részét ez adja.
Egyaránt gazdag C-vitaminban, antioxidánsokban és rostokban, így nemcsak tápláló, hanem a szív- és érrendszerre, valamint az emésztésre is jótékony hatással van. A szelídgesztenye gluténmentes, alacsony glikémiás indexű, ezért a vércukorszint egyensúlyban tartásában is segíthet.
Vadgesztenye – a természet patikájába kopogtatunk, ha az erdőben sétálva felszedjük
Miközben a szelídgesztenye a konyhában tündököl, a vadgesztenye a természetgyógyászat kedvence. Bár nem ehető, de krémek, tinktúrák és bedörzsölések formájában segít a visszér, a lábdagadás és a gyulladások enyhítésében. Paulinné Bukovics Mariann természetgyógyász, fitoterapeuta és kertészmérnök, aki a X. Keszthelyi Gesztenye Fesztivál egyik előadója lesz, elmondta: „A fesztivál a szelídgesztenyéről szól, ennek témakörét és számos színes információját járja körbe. A magam részéről a gyógy- és élettani hatásait fogom kiemelni az előadásom keretében. Előzetesen már kaptam olyan kérdést, hogy a vadgesztenye tényleg nem ehető? A válasz röviden: tényleg nem, bár visszér elleni kenőcsökben előszeretettel használják alapanyagként.
Gesztenye Fesztivál Keszthelyen
A Keszthelyi Gesztenye Fesztivál évről évre lehetőséget ad arra, hogy a látogatók megkóstolhassák a szelídgesztenyét, halljanak a vadgesztenye jótékony hatásairól, és megismerjék a növény gazdag történetét, felhasználását és egészségügyi előnyeit. Paulinné Bukovics Mariann hozzátette: „A szelídgesztenye fantasztikus növény, a kemény héjától, a levelén át, a rügyei is jótékony hatásúak. Sokan csak kidobják a héjat, pedig ha tudnák, mennyire értékes, biztosan átgondolnák.”
X. Gesztenye Fesztivál: 2025. október 11 - 12. 10:00 Kertészeti Centrum Keszthely
A fesztivál minden érdeklődőt szeretettel vár Keszthelyen, hogy felfedezze a gesztenye őszi világát Zalában, ahol minden falat és minden praktikus tipp révén közelebb kerülhetünk a természethez és annak gyógyító erejéhez.